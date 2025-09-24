Itatí Cantoral sobre su carrera: “Me quitaron trabajo por estar embarazada”

El mundo del entretenimiento suele tener trabas para algunos, y este fue el caso de Itatí Cantoral después de haber obtenido tanto reconocimiento mundial por su interpretación en la telenovela “María la del Barrio”, ya que, después de eso, sus oportunidades laborales se cerraron por haberse convertido en mamá.

Durante una rueda de prensa para presentar el filme “Desastre en Familia”, se sinceró sobre algunas situaciones difíciles que le ha tocado atravesar: “Agradezco profundamente a mis hijos que han trabajado conmigo y los he tenido en los camerinos desde que nacieron. También agradezco a las empresas y a los directores que me lo permitieron, porque muchas veces me quitaron trabajo por estar embarazada o recién parida”.

Sin embargo, la villana de telenovelas siempre ha manifestado lo orgullosa que se siente por afrontar la maternidad, y pese a no conseguir empleo en aquel momento, jamás llegó a sentir arrepentimiento. De forma constante, presume la sana relación que tiene con sus tres hijos, aunque los gemelos Eduardo y Roberto ya no viven bajo su mismo techo, mientras que la situación es diferente con María Itatí, a quien siempre le manifiesta su apoyo y comprensión.

“Yo la apoyo en todo lo que ella quiera, trato de no contradecirla, trato de escucharla y, sobre todo, me preocupa mucho que sea feliz. Yo creo que es la preocupación de todos los padres, e intento acompañarla en su vida“, mencionó frente a los medios de comunicación.

La actriz no quiso finalizar la charla acerca de sus hijos sin antes mencionar que ser mamá ha sido una de las cosas más maravillosas que le ha tocado asumir, y aunque ya están grandes y dos de ellos ya no viven con ella, eso no es impedimento para sentirse plena con lo mucho que la llenan, así como asegura que en otra vida los escogería otra vez.

“Agradezco a esta vida maravillosa porque me tocaron tres luceros que han iluminado y que siguen iluminando mi vida, que no hay seres que me hayan hecho tan feliz como ellos, y que son mis pilares, son mi fuerza, mis ganas de vivir, y si volviera a nacer, los volvería a escoger a ellos como hijos”, explicó.

