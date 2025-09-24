Sabine Moussier tuvo un romance por años con alguien que no conoció en persona

Sabine Moussier siempre ha destacado en las telenovelas mexicanas por el rol de villana que asume y por el cual es muy reconocida. Sin embargo, en esta oportunidad conversó con Yordi Rosado sobre varios aspectos de su vida, y uno de ellos fue la parte sentimental, tras haber tenido un vínculo amoroso con un hombre durante seis años, con la particularidad de que nunca se conocieron en persona.

“Era por teléfono. Al principio me mandó un ‘hola, ¿cómo estás?’, y yo vi una foto de perfil. Me lo mandó a mi WhatsApp y dije: ‘¡ay, qué guapo!’. Le puse que sabía quién era (…) Me dijo que a él no le gustaba hablar porque lo habían secuestrado y le habían lastimado las cuerdas vocales, entonces que su voz era rara y extraña. Cuando empiezo a hablar con él, me hace una voz y yo decía: ‘¿en qué momento, pobre hombre, le hice hablar si no podía?’ Me daba pena decirle: ‘no te entiendo'”, le comenzó contando a Rosado.

Pese a lo raro que se presentó la situación, ella no le quiso dar mayor importancia, aunque sí se comunicó con la persona que le dio su contacto. Sin embargo, lo más curioso es que él tenía una medida cautelar que restringe la libertad de una persona, y, mientras que él la podía ver a ella, la actriz no podía decir lo mismo.

“La voz es extraña, pero empezó a ser parte de mi vida. Yo hablé con la persona que le dio mi teléfono y le dije: ‘A ver, ¿tú lo conoces? Porque tengo dos hijos, es mucha responsabilidad’ (…) Él tenía arraigo domiciliario y por eso sí me podía ver por la camarita, pero yo a él no; yo veía negro. En ese tiempo no sabía nada de redes”, explicó.

Lo peor para la actriz no había terminado porque, luego de tanto tiempo, ella comenzó a ser intimidada por dicho hombre y Sabine no vio mayor opción que recluirse tras los mensajes que él, en los últimos días, le comenzó a pasar.

“Ahora es mi compañero, vemos series, se volvió como un apapacho, pero después se volvió una amenaza. De verdad, no sé si escogen a gente que saben que es vulnerable, pero a mí de verdad. Me fui a internar por codependencia. Ya me amenazaba con que iba a mandar un video“, reveló.

Sigue leyendo:

· Sabine Moussier revela cómo enfrenta su enfermedad autoinmune tras el diagnóstico

· Sabine Moussier se atrevió a explorar el amor con otra mujer

· Sabine Moussier revela abuso de un actor durante una grabación