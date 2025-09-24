Un expolicia entró sin permiso a la mansión de Travis Kelce en Kansas

Se ha revelado que la madrugada el 15 de septiembre un expolicia fue detenido por entrar sin permiso a la mansión de Travis Kelce en Kansas. Según informes, el hombre saltó la valla que rodea la propiedad.

La intención del hombre era entregar al jugador de futbol americano, y prometido de Taylor Swift, documentos legales provenientes del equipo legal de Justin Baldoni, quien se enfrenta contra la actriz Blake Lively.

El expolicia fue identificado como Justin Lee Fisher y se dice que ahora está trabajando como detective privado. Los medios que obtuvieron acceso a los documentos judiciales que dicen que Fisher fue arrestado por “saltar la valla de una residencia privada en un vecindario privado”.

Por los momentos no se ha revelado con exactitud el contenido de los documentos que el hombre quería entregar, pero hay que recordar que Taylor Swift ha estado involucrada en todo el drama legal entre Baldon y Lively, quien es una gran amiga de la cantante.

Lo que sí es cierto es que el arresto se dio poco después de que un juez negó la solicitud de Baldoni para ampliar el periodo de descubrimiento con la que el equipo legal del actor y director esperaba poder agregar a Swift como parte del proceso.

Antes de la negativa del juez, el equipo de Taylor Swift había tenido que negar que la estrella pop hubiera acordado prestar ese testimonio voluntariamente.

Esta no es la primera vez que la propiedad de Travis Kelce es asaltada, pues en noviembre del año pasado se reportaron robos en su propiedad y en la de su compañero de equipo Patrick Mahomes.

