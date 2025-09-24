“Ya basta”: el capitán del Levante arremete contra Vinícius Júnior tras el 4-1 del Real Madrid

El capitán del Levante, Unai Elgezabal, lanzó una dura crítica contra Vinícius Júnior tras la derrota por 4-1 frente al Real Madrid en el estadio Ciutat de València. El defensa acusó al delantero brasileño de mostrar una “falta de respeto” durante el encuentro y pidió poner límites: “Ya basta”.

El incidente se produjo en el minuto 64, cuando Elgezabal cometió una falta sobre Kylian Mbappé que derivó en un penalti a favor del conjunto blanco. Mientras el francés se preparaba para ejecutar el disparo que significó el 3-1 en el marcador, Elgezabal se encaró con Vinícius, molesto después de que el atacante le hablara y le pusiera la mano en el cuello.

Tras el partido, el capitán del Levante evitó profundizar en lo ocurrido, aunque dejó clara su molestia:

“Cuando hay una falta de respeto hacia nosotros, los aficionados y el equipo al que representamos… somos personas y hay que decir basta ya”, declaró en rueda de prensa.

Elgezabal añadió que no cuestiona la calidad del brasileño, pero sí sus gestos en el campo:

“(Vinícius) es, obviamente, un jugador con mucho potencial. Pero yo defiendo y transmito valores que significan que, a veces, hay que decir basta ya. Creo que no era el momento. Para mí, estaba fuera de lugar. Pero eso es todo, no quiero darle más importancia”.

En el plano deportivo, Vinícius fue protagonista con un espectacular gol con el exterior del pie en la primera parte, abriendo el camino de la sexta victoria consecutiva del Real Madrid en LaLiga.

El próximo desafío de los blancos será el derbi madrileño frente al Atlético, este sábado en el Metropolitano, donde se espera un ambiente eléctrico y una nueva prueba para Vinícius.

