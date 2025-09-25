Aficionados de Villarreal y Barcelona rechazan partido de LaLiga en Miami

Dieciocho colectivos de aficionados del Villarreal y del Barcelona expresaron su rechazo absoluto a que el partido entre ambos clubes, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga y programado para el 21 de diciembre, se dispute en Miami.

En un comunicado conjunto, los grupos de hinchas señalaron que no fueron consultados “ni por los clubes ni por ningún organismo de gobierno del fútbol” y denunciaron que la medida responde únicamente a “motivaciones económicas”.

“Queremos dejar clara nuestra total oposición a la idea de ver como un partido de nuestra competición de liga doméstica es llevado al otro lado del Atlántico únicamente por motivaciones económicas, privando a nuestras respectivas aficiones de la posibilidad de poder animar a nuestros equipos”, manifestaron.

Los aficionados también advirtieron que este tipo de decisiones pueden alterar la esencia del fútbol: “No nos gusta la idea de sentirnos parte de un experimento de resultado imprevisible que puede terminar por transformar irremediablemente la configuración de nuestras competiciones y terminar con el carácter social y de pertenencia comunitaria que envuelven los días de partido en nuestros estadios”.

El comunicado fue firmado por asociaciones de seguidores como Almogàvers, Front532, Infern Blanc i Blau, Nostre Ensenya, Seguiment FCB y Villarreal Fans, entre otras, bajo los lemas “LaLiga en nuestros estadios” y “KeepFootballHome”.

La UEFA, que recibió la petición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para autorizar el traslado del duelo a Miami, anunció el 11 de septiembre que abrirá una ronda de consultas con todas las partes involucradas, incluidos los aficionados. El organismo subrayó que disputar un encuentro de liga nacional fuera de su territorio original requiere analizar múltiples factores.

El caso no es único: la Federación Italiana también pidió autorización para que el partido Milan-Como se juegue en Perth, Australia, en febrero de 2026, coincidiendo con la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Sigue leyendo:

–UEFA evalúa suspender a Israel de sus competiciones

–Caos en la Copa Sudamericana: fans de Lanús pelearon con la Policía en Brasil [VIDEO]

–Wayne Rooney revela sus problemas con el alcohol y asegura que su esposa le salvó la vida