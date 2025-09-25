Cartilla militar de Muhammad Ali será subastada 

La legendaria figura del boxeo y múltiple campeón mundial Muhammad Ali vuelve a captar la atención de los amantes de este deporte, aunque en esta ocasión no en un ring, sino en una sala de subastas.

Christie’s anunció que pondrá a la venta la tarjeta de reclutamiento militar del boxeador estadounidense a partir del próximo mes de octubre; este es un documento singular porque lleva la firma de J. Allen Sherman (entonces presidente de la Junta de Reclutamiento local) pero no la de Ali, quien de manera consciente se negó a firmarla.

La subasta se desarrollará de forma digital entre el 10 y el 28 de octubre de 2025, mientras que el público tendrá la posibilidad de contemplar la pieza previamente en una exhibición en el Rockefeller Center de Nueva York; hecho que arrancó desde el pasado 18 de septiembre hasta el mismo día de cierre de la puja.

Muhammad Ali vivió en esta casa desde 1947 hasta 1961. Crédito: Ron Frehm | AP

El precio esperado para esta reliquia se estima entre los $3 y $5 millones de dólares debido al alto valor que representa para los coleccionistas del que es considerado como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos.

La cifra adquiere aún más sentido al recordar que en abril de 1967, Muhammad Ali se negó a enlistarse en el ejército estadounidense para participar en la Guerra de Vietnam, una decisión que le costó caro debido a que fue despojado de sus títulos mundiales, perdió la licencia para boxear y enfrentó una condena por evasión del servicio militar.

Cuatro años después, en 1971, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló aquella sentencia de manera unánime (8-0). Este fallo histórico suele vincularse con el fuerte rechazo social que crecía en dentro de los Estados Unidos contra la guerra.

Rasheda Ali Walsh, hija del boxeador, se pronunció a través del comunicado difundido por Christie’s, donde destacó que la decisión de subastar este artículo tiene como finalidad poder seguir compartiendo su legado con el mundo.

“Recordar el mensaje de coraje y convicción de mi padre es más importante ahora que nunca. La venta de su tarjeta de reclutamiento en Christie’s es una forma poderosa de compartir ese legado con el mundo”, resaltó

Desde la propia casa de subastas, Peter Klarnet, experto en Historia Americana en el área de Libros, subrayó que este documento probablemente seduzca a coleccionistas de todo el mundo deseosos de hacerse con un fragmento tan significativo de la historia.

“Esta es la primera vez que los coleccionistas podrán adquirir un documento vital e íntimo relacionado con una de las figuras más importantes del siglo pasado. La postura de Ali contra el reclutamiento para la Guerra de Vietnam transformó a Estados Unidos y la forma en que sus compañeros atletas abordaron las cuestiones de su época. Esta tarjeta de reclutamiento habría permanecido en la cartera de Ali durante años y llega al mercado directamente de sus descendientes. Debido a su singularidad e importancia, nos enorgullece ofrecerla en una subasta especial de un solo lote”, concluye la información.

Sigue leyendo:

–Óscar de la Hoya afirma que Terence Crawford no es mejor que Mayweather

–Roy Jones no cree que el Canelo Álvarez pueda enfrentar a Benavídez

–Óscar de la Hoya recomienda a Canelo Álvarez cambiar de entrenador