Roy Jones no cree que el Canelo Álvarez pueda enfrentar a Benavídez

El histórico boxeador y antiguo campeón mundial, Roy Jones, decidió pronunciarse sobre el rendimiento mostrado por el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez en el combate disputado el pasado 13 de septiembre contra el estadounidense Terence Crawford en la ciudad de Las Vegas; duelo en el que perdió el título indiscutido de los pesos súper medianos tras haberlos unificado por segunda ocasión en su carrera.

Ante este hecho el legendario pugilista consideró que la carrera del Canelo ya habría alcanzado el punto más alto y ante este motivo cree que seguir compitiendo en el máximo nivel deportivo podría convertirse en un riesgo innecesario, sobre todo si decide aceptar el reto de David Benavidez, actual monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Roy Jones explicó que el legado del Canelo Álvarez ya está más que asegurado y que insistir en nuevos combates no le sumaría demasiado a su carrera profesional; determinó que ya no posee la misma fuerza y resistencia que en años anteriores y eso podría afectarlo dentro del ring.

“Es difícil decir que todavía necesita pelear, ha ganado suficiente dinero y realmente no tiene nada más que demostrar. Se probó a sí mismo lo máximo que podía, ganó el título semicompleto y luego perdió con Bivol, lo que mostró que ahí está su límite, y eso es suficiente, no tiene nada más que probar”, manifestó Jones durante una publicación realizada a través de su cuenta en la red social Instagram.

En la conversación, el estadounidense no evitó referirse al tan pedido duelo contra Benavidez, que la afición ha esperado durante años y en el que el pugilista azteca se ha hecho esquivo para no tener que estar en el cuadrilátero contra él.

“Por supuesto, si sigues peleando, la gente te va a presionar para que enfrentes a ‘The Monster’, porque ustedes son mexicanos. Pero para mí probablemente no sea una buena pelea en este momento, especialmente después de la derrota con Terence Crawford”, resaltó Jones.

El ex campeón fue más allá y cuestionó si el hambre competitiva de Canelo sigue siendo la misma que lo llevó a la cima. A su juicio, medirse con un peleador joven, fuerte e invicto como Benavidez requiere un nivel de intensidad que hoy no percibe en el tapatío.

“Para vencer al Monster necesitas estar extraordinariamente hambriento, presionarlo desde el round 1 hasta el 12, si no tienes esa hambre, no va a funcionar. Si no estás suficientemente hambriento, simplemente no pierdas tu tiempo, mejor termina tu carrera, porque todos van a empujar al Monster en todas las direcciones”, concluyó el antiguo campeón mundial.

Mientras tanto, David Benavidez sigue invicto con una marca de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía del nocaut, consolidándose como la figura dominante en la división y la principal amenaza para cualquiera que quiera reinar en su división. La advertencia de Jones Jr. pone sobre la mesa un punto clave: no es sencillo mantener el mismo fuego competitivo cuando, como él mismo dice, se intenta “levantarse a correr entre sábanas de seda”.

Sigue leyendo:

–Robert García le pide a Terence Crawford no enfrentar a un rival peligroso

–Xabi Alonso: “Estoy contento con el nivel de Vinícius Jr.”

–Comisión Atlética de Florida da detalles sobre pelea entre Paul y Davis