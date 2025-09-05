Krispy Kreme lanza donas especiales en el inicio de la NFL del 4 al 8 de septiembre

Con el inicio de la temporada 2025-2026 de la NFL, que arranca el 4 de septiembre, llegan las ofertas especiales para los fanáticos que disfrutan de ver los partidos en casa. Para unirse a la celebración, Krispy Kreme lanzó una edición limitada de donas con forma de balones de fútbol americano.

Estas donas, ideales para compartir con amigos, están disponibles por tiempo limitado, desde el 4 hasta el 8 de septiembre.

La temporada de futbol americano es uno de los eventos deportivos más importantes en Estados Unidos, que reúne a millones de fanáticos con una amplia propuesta de comida rápida. En este evento deportivo competirán los mejores equipos en los playoffs, que inician el 10 de enero, con la mira puesta en la gran final: el Super Bowl LX, que se jugará el 8 de febrero de 2026.

Un dulce touchdown de Krispy Kreme

Las donas de balones de fútbol están cubiertas con glaseado de chocolate. Crédito: Krispy Kreme | Cortesía

Justo para el inicio de la temporada, Krispy Kreme trae de vuelta su clásica dona de fútbol americano, ideal para estos días de partido de futbol americano.

Las donas de “balones de fútbol” vienen rellenas de crema White Kreme, cubiertas con un glaseado de chocolate y con hilos de glaseado blanco que imitan las costuras de un balón.

¿Dónde encontrarlas?

Las donas estarán disponibles por tiempo limitado del 4 al 8 de septiembre en tiendas, por el autoservicio (drive-thru) y en línea para recoger o a domicilio.

Cada dona tiene un aporte de 360 calorías, con 170 gramos de grasa, 19 gramos de grasa total, 9 gramos de grasa saturada, 170 miligramos de sodio, 43 gramos de carbohidratos totales, 25 gramos de azúcares, 4 gramos de proteína y 1 gramo de fibra dietética.

