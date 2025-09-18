Raúl de Molina da opinión tajante sobre escándalo de Isabella Ladera y Beéle 

Raúl de Molina, presentador del programa El Gordo y la Flaca, reaccionó a la demanda que la modelo venezolana Isabella Ladera puso en contra de su ex Beéle por la filtración de un video íntimo que se ha viralizado en las redes sociales.

Luego de que hablaran de la acción legal que emprendió la creadora de contenido, el conductor de TV dijo que este tipo de casos se han hecho frecuentes, pues ayudan a los involucrados a ganar fama.

Controversia entre Beéle e Isabella Ladera

“Todos son víctimas de estos videos y algunos se saben que lo hicieron, no estoy hablando de ellos, pero quién sabe”, dijo el cubano-estadounidense.

Su compañera, Lili Estefan, le comentó que si la modelo logra demostrar que fue Beéle quien filtró el material lo ideal es que exija justicia.

Raúl de Molina, sin embargo, le respondió: “Es que la gente ahora vive para esto, no sé, que si pusieron o no el video. Pero vamos a ver, Lili, nunca hubiéramos hablado tanto de este hombre si no fuera por el video. Llevamos cuatro o cinco días hablando del video (…) ahora es famoso en todos lados”.

Recordó que Kim Kardashian se hizo famosa por algo similar y que varias figuras del entretenimiento han logrado darse a conocer más por escándalos de este tipo.

El presentador continuó defendiendo su teoría que esta polémica le ha funcionado bastante al colombiano, pues ahora en los programas de Estados Unidos lo mencionan constantemente. “Aquí en Estados Unidos nadie había hablado tanto de él (…) ahora es conocido en todos los lugares y más conocido sin ropa”, destacó.

Este caso ha sido bastante mediático porque Béele e Isabella comenzaron un romance cuando el artista estaba con Camila Rodríguez, con quien tiene además dos hijos. Esta infidelidad fue tema de conversación en redes durante mucho tiempo, hasta que lograron superar las críticas y se establecieron en su noviazgo. Pero ahora que han terminado, Isabella asegura ser víctima de daño moral y a su reputación por la filtración de un material que asegura solo tenían ellos dos.

