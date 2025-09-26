Itatí Cantoral opina sobre el nombre artístico de su hijo Eduardo Zucchi

Itatí Cantoral respondió a una de las interrogantes de la prensa, ya que quisieron conocer cuál es su postura luego de que se anunciara públicamente que uno de sus hijos aparentemente se había quitado el apellido de sus padres. Sin embargo, ya explicó con exactitud lo que realmente ocurrió: “No se quitó el apellido, más bien se puso el apellido artístico, porque Eduardo Santamarina es Eduardo Hernández. Santamarina es su segundo apellido.

“Pero en el medio artístico no siempre es el apellido paterno, y en este caso, pues Eduardo Santamarina y yo estamos muy felices y muy orgullosos de que mi hijo haya sido tan buen nieto y un hijo maravilloso, honor a quien honor merece. Estamos muy contentos de que Eduardito se llame Eduardito Zucchi por honor a mi mamá“, añadió de forma amable, como ella suele ser con los medios de comunicación.

La reconocida villana de telenovelas mexicanas aprovechó para destacar el gran logro que ha tenido su hijo como actor. Y es que, además, tuvo la oportunidad de trabajar con Eduardo en su más reciente proyecto, conocido como “Desastre en Familia”. Por ello, mencionó cómo fue el proceso para escogerlo a él como uno de los actores que participó, y detalló cómo fue el proceso de adaptación durante la película.

“Le hicieron como tres castings y se quedó hasta la tercera vez. Me entusiasmaron con él; íbamos juntos a los llamados, nos encontrábamos en los cortes a comer, una sensación maravillosa”, explicó.

Su hijo, desde muy chiquito, siempre quiso incursionar en el mundo de la actuación, tal y como lo hizo su padre Eduardo Santamarina y su madre, quienes han trabajado en grandes telenovelas mexicanas. Así, aprovechó para destacar que él, además, también cuenta con una obra teatral de la cual ella se siente muy orgullosa por la gran preparación académica que él ha tenido.

“Ahora que lo voy a ver en la pantalla grande, extrañando mucho a mi mamá, estoy segura de que, desde el cielo, ella está muy orgullosa de su nieto Eduardo… Yo me siento muy emocionada. Quiso ser actor desde hace mucho tiempo, quiso estudiar la carrera, quiso estudiar la maestría, tiene una obra de teatro bien bonita donde habla él en español, en Londres, que se llama Romeo y Julieta de Bolsillo…”, explicó.

Sigue leyendo:

· Hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina revela por qué se cambió sus apellidos

· Itatí Cantoral sobre su carrera: “Me quitaron trabajo por estar embarazada”

· Itatí Cantoral negó que su hija haya sido abusada por un profesor de música