Selena Gomez y Benny Blanco se casarán este fin de semana en California

La cantante Selena Gomez y el músico Benny Blanco se casarán este fin de semana en Montecito, California, este sábado, según informó el portal TMZ.

Según el mencionado medio de comunicación, la famosa pareja se casará en una localidad privada este sábado y la fuente indicó que en el sitio dondes se celebrará el evento se estaban realizando los preparativos que incluía la instalación de dos carpas grandes, rodeadas de vegetación tropical, incluyendo esplendorosas palmeras.

Una fuente dijo a US Weekley que en la boda de Selena Gomez y Benny Blanco estarán presentes estrellas de la industria, incluyendo la estrella pop Taylor Swift, quien es amiga de Gomez desde hace muchos años. Es posible que Swift asista a la boda sin su prometido Travis Kelce, quien tiene un partido en Kansas al día siguiente.

Estarán presentes sus coprotagonistas de ‘Only Murders in the Building’, Martin Short, Steve Martin y Ashley Park. También se espera la presencia de la heredera Paris Hilton, confirmada por su hermana Nicky Hilton

Según el Daily Mail, la boda cuenta con una lista de entre 170 y 300 invitados mientras que el costo inicial de la boda supera los 300 mil dólares, sin incluir extras.

Luego de la boda, los invitados contarán con un show privado del famoso rapero Snoop Dog, quien trabajó con Benny Blanco en el tema Bad Decisions de BTS.

Tras un año de noviazgo, Selena Gomez y Benny Blanco anunciaron su compromiso en diciembre de 2024. Aunque Benny Blanco no ofreció detalles de cómo fue la propuesta, expresó en una entrevista cómo se sintió en ese momento. “Fue la sorpresa más increíble, ella no tenía ni idea, y no pudo haber llegado en mejor momento, porque yo estaba empezando a meter la pata. Casi lo hice antes de tiempo. Pero creo que me salió bien”, dijo Blanco a Interview.

La pareja comenzó a salir en 2023. Antes de eso colaboraron en varias canciones durante varios años como “Kill Em With Kindness” de 2015 y “Same Old Love”. En marzo de este año, tras su compromiso, lanzaron un álbum colaborativo de larga duración titulado ‘I Said I Love You First’.

Sigue leyendo:

Christian Nodal responde tras abucheos a Ángela Aguilar en pleno concierto

Tekashi 6ix9ine se enfrenta de nuevo a la justicia en Nueva York

Jennifer Lawrence se pronuncia sobre Gaza: “Es nada menos que un genocidio y es inaceptable”