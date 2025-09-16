Domenec Torrent adelanta la llegada de Anthony Martial a Rayados

Rayados de Monterrey está teniendo una temporada mágica en el presente torneo Apertura 2025 de la Liga MX y esto lo demostraron tras vencer 1-0 a los Gallos Blancos de Querétaro en la Jornada 8 para poder mantenerse como los líderes absolutos de la competencia con un total de 21 puntos y estar a pocos pasos de asegurar su clasificación a la Liguilla con el fin de luchar por el título de campeón del balompié azteca.

A pesar de este gran ritmo el equipo seguirá trabajando en mantenerse sólidos en todos los aspectos dentro del terreno de juego y por este motivo llegaron a un acuerdo con el francés Anthony Martial, quien llegará este martes a la ciudad mexicana para poder realizar todos los exámenes pertinentes para firmar su contrato como nuevo miembro del club.

óliver Torres influyó en el fichaje de Anthony Martial con Rayados. Crédito: Kirsty Wigglesworth | AP

Estas declaraciones las realizó el estratega durante la conferencia de prensa posterior al triunfo de Rayados, donde aseguró que es fundamental determinar como se sentirá Martial y espera que pueda ayudarlos a seguir sumando victorias para poder levantar el ansiado título de campeón de la Liga MX que les ha sido esquivo estos últimos años.

“No sé, tendré que hablar con él (Anthony) entre martes y miércoles a ver cómo se siente, el jet lag que viene de muy lejos, estos dos o tres días lo tiene seguro, pero es un jugador que está entrenado, no es un jugador que esté parado, es un jugador que se ha entrenado con su equipo, no jugaba por diferentes razones que no vienen al caso, pero no estaba arado hace tres meses, está entrenado”, expresó.

“Anthony nos llega entre martes y miércoles, el tema de papeleo y visa que se tiene que hacer para entrar al país y trabajar aquí, entonces es un jugador que está entrenado, está en buena forma, veremos lo que acusa como jet lag, todo esto. Desde hace 8 años lo conozco perfectamente, hace bastante tiempo que lo seguimos, incluso sé que el año anterior ya se había hablado y yo no estaba aquí como entrenador, nunca hubiéramos pensado que saliera al mercado, pero por circunstancias se dio que estaba y vamos”, agregó.

León, Guanajuato, 11 de agosto de 2025. , durante el partido correspondiente a la jornada 4 del torneo apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Esmeraldas del León y los Rayados del Monterrey, realizado en el estadio León. Foto: Imago7/Sebastian Laureano Miranda

Para finalizar, Domenec Torrent habló sobre el trabajo que tendrán que realizar para poder enfrentar a las Águilas del Club América y a los Diablos Rojos del Toluca, clubes a los que se enfrentarán el 21 de septiembre y el 25 de septiembre respectivamente; estos encuentros serán fundamentales debido a que ambos conjuntos son sus rivales directos en el Apertura 2025 de la Liga MX.

“No va a determinar nada el siguiente partido ante América o Toluca, estoy feliz por como compite el equipo en general porque hacemos bastantes rotaciones, la gente está y será un buen examen, dos rivales seguidos en tres días porque enfrentaremos al América y Toluca en tres días, aquí si ganamos no va a pasar nada, si empatamos o perdemos tampoco, vamos a intentar ganar todos los partidos que podamos, pero nuestro objetivo es llegar bien a Playoffs”, concluyó en sus declaraciones.

Rayados de Monterrey acumula un total de 21 puntos producto de siete victorias y una derrota en sus primeras ocho jornadas, teniendo la tarea de mantenerse en esta posición tras estar justo un tanto por arriba de la Máquina de Cruz Azul; la tercera y cuarta casilla están entre el Club América (17 tantos) y el Toluca (16 unidades).

