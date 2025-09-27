Caramelo habla de su gusto por los tratamientos de belleza

Caramelo, ganador del reality show La Casa de los Famosos All-Stars, fue captado por las cámaras de En Casa con Telemundo mientras se hacía un tratamiento de belleza para mejorar su imagen.

Con el carisma que le caracteriza, el dominicano le digo a Génesis Suero que es un hombre que le gusta cuidarse. “Estoy poniéndome algo lindo, tengo que cuidarme, dándome mis primeros cuidados de desabolladura y pintura”, bromeó.

Luego de esto, el experto que trató al creador de contenido dijo que le hicieron una depilación y limpieza facial. “Le hicimos limpieza, exfoliación y aparte de eso terminamos con un hidrafacial, tú sabes, para que se vaya listo”, indicó el cosmetólogo Jeisson Marbello.

Caramelo explicó que como es figura pública, procura cuidarse con mayor atención para lucir impecable en cada aparición que tiene ante los medios de comunicación o en eventos. “Quiero limpiarme y mantener mi perfil bien lindo, mi perfil exótico”, comentó.

Indicó que lo que más le gusta de esos tratamientos es que siente su piel delicada y que considera se ve mejor luego de visitar el spa.

Pero también reconoció que cuando se hace la depilación hay momentos en que le jalan los vellos y no es para nada cómodo. “Como dicen, la belleza cuesta”, comentó.

Al público del programa de Telemundo le gustó ver a Caramelo en un momento así y por eso opinaron con mensajes como: “Me he reído con Caramelo pero todo va a estar bien cuando vean el cambio”, “Muy bien por ti, tú eres guapo siempre”, “Caramelo no escuches ni veas a nadie tú enfócate en ver solo adelante siempre el premio está enfrente acuérdate de eso no le tires a nadie y así te irá bien en la vida ánimo arriba tú puedes haz un buen contenido”.

