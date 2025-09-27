Carolina Sandoval muestra su celulitis y envía un mensaje a las mujeres

Carolina Sandoval, presentadora del programa ¡Siéntese Quien Pueda! compartió en su cuenta en Facebook un video en el que mostró orgullosa su celulitis y dijo que las mujeres no se deberían sentir cohibidas por esto.

En la descripción del video, la venezolana envió un mensaje para empoderar a las mujeres para que amen su cuerpo tal cual es. “¿Quién dijo que tener celulitis es pecado? Nunca en tu vida dejes de ponerte un traje de baño porque tienes celulitis, mira que la piel de naranja se quita, se disimula, se broncea, pero la falta de neuronas no”, afirmó.

El video de Carolina Sandoval que causa revuelo

En el video, la creadora de contenido apareció en un bikini naranja con el que presumió su cuerpo.

Carolina Sandoval se caracteriza por hacer este tipo de publicaciones en redes sociales para derribar algunos estereotipos.

En esta ocasión, los seguidores de la Venenosa reaccionaron con algunos mensajes. Entre ellos estuvieron: “Así tendríamos que ser todas sin Importarnos la opinión de alguien que no suma nada en nuestra vida…saludos”, “Qué pena que hayas mujeres criticando otras mujeres, las cuales han luchado por sí mismas, sin hacerse cirugía ninguna y han obtenido un peso. Ella tiene dinero para hacerse el cuerpo, así quitarse la celulitis y no lo ha hecho, porque todo lo ha hecho natural. Quizá muchos dicen que está mayor cita para usar traje de baño, esas que lo dicen es porque no tienen cuerpo bonito, o sea avergüenzan del cuerpo que tienen”.

La publicación de la conocida figura de la televisión hispana en los Estados Unidos alcanzó casi 2.500 comentarios, demostrando el intenso debate que se generó por la forma en como lució en ese video.

