Natti Natasha anuncia en Premios Juventud que tendrá otra niña

Natti Natasha, reguetonera dominicana, aprovechó su participación en Premios Juventud 2025 para revelar el sexo de su bebé. La noticia emocionó a su familia, también a los asistentes de la ceremonia y por supuesto a su fanaticada.

Para hacer el anuncio, hizo un tema especial, el cual interpretó con la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá.

Además, la reguetonera comentaba que uno de sus grandes sueños era formar una familia y por eso agradece a la vida que le diera dos niñas.

El momento especial se confirmó cuando todo el escenario se iluminó de rosado, para anunciar así que será una niña su segunda hija, quien se convertirá en hermana de Vida Isabell.

Beautiful gender reveal performance by Natti Natasha! I knew it! I knew that she is going to have a baby girl ; another daughter!🥹Happy for her! #NattiNatasha #PremiosJuventud2025 #PremiosJuventud pic.twitter.com/dnAZbR6XK2 — Adele's assistant & Catherine's cousin 🌼 (@Di_mi_nombre_) September 26, 2025

En redes sociales, los usuarios reaccionaron a esta noticia con mensajes como: “Natti Natasha se merece ser tan feliz con sus bebes! Real que llore de emoción”, “Qué bonito el gender reveal de Natti Natasha”, “Estoy llorando con Natti Natasha”.

Natti Natasha en la alfombra azul de Premios Juventud 2025

En la previa al evento, la intérprete de ‘Sin Pijama’ lució un espectacular vestido ceñido, lleno de muchos brillantes, con el que hizo destacar al máximo su embarazo.

En la entrevista que le hizo la venezolana Migbelis Castellanos le dijo a la artista que lucía muy linda y se atrevió a adivinar que es una niña la bebé que la dominicana de 38 años está esperando.

Luego, Natti habló de cómo ha llevado este proceso y comentó que su primogénita le ha dado mucho apoyo y amor en estos momentos.

