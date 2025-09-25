Ganadores y momentos destacados de Premios Juventud 2025
Panamá fue testigo de una noche especial este jueves con la celebración de Premios Juventud, ceremonia en la que Bad Bunny y Morat fueron los más ganadores
En una noche llena de talento latino se celebró Premios Juventud 2025, que tuvo como particularidad que fueron hechos en la Ciudad de Panamá, una locación en la que se sintió el calor de la gente de este país.
Bad Bunny, reguetonero puertorriqueño, se llevó tres de los seis premios a los que estaba nominado. Ellos fueron:
- Mejor Urban Track por ‘DTMF’
- Mejor Mezcla Urbana por ‘Adivino’ (en colaboración con Myke Towers)
- Mejor Álbum Urbano por ‘Debí Tirar Más Fotos’
Mientras que Morat se llevó los tres galardones en los que estaba nominado: Grupo o Dúo Favorito del Año, Mejor Canción Pop Rock por ‘Me Toca a Mí’ (en colaboración con Camilo) y Mejor Álbum Pop por ‘Ya Es Mañana’.
En esta oportunidad, el show estuvo cargado de presentaciones de estrellas de la industria como Willie Colón, Carlos Vives, Grupo Firme, Gloria Trevi, Camilo, Farruko, Wisin, Lola Índigo, Bad Gyal, entre otros.
El comienzo del espectáculo fue con un número dedicado a Panamá, en el que celebraron su cultura e interpretaron temas muy exitosos como ‘La murga’, tema lanzado en 1970 por Willie Colón y Héctor Lavoe.
La ceremonia, que condujo Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Alejandra Espinoza, tuvo momentos muy especiales, como cuando Carlos Vives recibió el premio como Agente de Cambio por su compromiso constante con el desarrollo cultural, ambiental y comunitario en Colombia y América Latina a través de la Fundación Tras La Perla.
Presentaciones de Premios Juventud 2025
El galardón se lo dio Wisin, quien fue distinguido en la edición del 2022 con este premio. “Qué honor estar aquí y celebrar al artista que más admiro. El que usa su talento para construir un mundo mejor”, dijo el reguetonero.
Luego de esto, Carlos Vives agradeció el apoyo que le han brindado en su carrera e invitó a los jóvenes cantantes que sigan sus sueños en el mundo de la música. “No se olviden de que hay razones más importantes por las que cantamos y hacemos música”, afirmó para pedirle a las nuevas generaciones que hagan temas con letras que transformen para dejar un legado en el mundo.
Otro de los momentos especiales que se vivieron fue la revelación de sexo del bebé de Natti Natasha, quien en una emotiva interpretación anunció que tendrá una segunda niña, para acompañar a su primogénita Vida Isabelle.
Durante la gala, Maluma estrenó también su canción ‘Bronceador’. En escena, el famoso estuvo acompañado por Ariadna Gutiérrez, ex reina de belleza, quien participó además en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos.
La música regional mexicana fue protagonista en el segmento que encabezó Grupo Firme con su interpretación de ‘Súfrale’, que estrenaron hace un mes y ya tiene más de un millón y medio de reproducciones.
Myke Towers fue otro de los que se presentó en la gala con un popurri de sus éxitos ‘Soleao’, ‘Expetativa’, ‘Tengo Celos’ y ‘Degenere’, para luego enviar un mensaje positivo a los jóvenes latinos.
Para el cierre de la ceremonia eligieron al panameño Boza, quien hizo bailar a los asistentes con varios temas que lo han hecho destacar en su carrera como ‘Ella’, ‘Hecha Pa´Mi’, ‘orióN’ y ‘yayA’.
Estos galardones fueron la oportunidad perfecta para celebrar lo mejor de la música latina, a las nuevas generaciones y también a referentes de la industria.
Los ganadores de Premios Juventud 2025 son:
- Artista Premios Juventud del Año: Karol G
- La Nueva Generación Femenina: De La Rose
- La Nueva Generación Música Mexicana: Tito Double P
- Mejor Canción Pop/Urbano: Soltera – Shakira
- Mejor Canción Pop: Mientes – Reik
- Mejor Canción Pop Balada: Lo Que Nos Faltó Decir – Jesse & Joy
- Mejor Canción Música Mexicana: El Amor de Mi Herida – Carín León
- Mejor Fusión Música Mexicana: 300 Noches – Belinda & Natanael Cano
- Mejor Canción Pop/Rock: Me Toca a Mí – Morat & Camilo
- Mejor Canción Pop/Rhythmic: Volver – Piso 21, Marc Anthony y Beéle
- Grupo o Dúo Favorito del Año: Morat
- Mejor Canción Banda Música Mexicana:El Beneficio de la Duda – Grupo Firme
- Mejor Álbum Urbano: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
- Mejor Urban Track: DtMF – Bad Bunny
- Mejor Canción Tropical: Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G
- Tropical Mix: Capaz (merengueton) – Alleh y Yorghaki
- Mejor Álbum Música Mexicana: Boca Chueca Vol.1 – Carín León
- Colaboración OMG:Ojos Tristes – Selena Gomez, benny blanco & The Marías
- Girl Power: En 4 – Kenia Os y Anitta
- Mejor Dance Track: Como la Flor – Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro
- Mejor Mezcla Urbana:Adivino – Myke Towers & Bad Bunny
- Mejor Canción Regional Mexicana :Bala Perdida – Ángela Aguilar & Arthur Hanlon
- La Mezcla Perfecta: La cuadrada – Belinda & Tito Double P
- Mejor Canción Urbano Alternativo: Nubes – De La Rose y Omar Courtz
- La Nueva Generación Masculina: Roa
- Mejor Álbum Tropical: Amargue – Natti Natasha
- Mejor Álbum Pop: Ya Es Mañana – Morat
- Mejor Canción Mariachi Música Mexicana: Cuéntame – Majo Aguilar & Alex Fernández
- Mi Actor Favorito: Sebastián Rulli – El Extraño Retorno de Diana Salazar
- Mi Actriz Preferida: Angelique Boyer – El Extraño Retorno de Diana Salazar
- #ModoAvión: Luisito Comunica
- Creator Del Año: Jessica Judith Ortiz
- POV Futbolero: Ara y Fer
- #GettingReadyWith: Berenice Castro
