Ganadores y momentos destacados de Premios Juventud 2025

En una noche llena de talento latino se celebró Premios Juventud 2025, que tuvo como particularidad que fueron hechos en la Ciudad de Panamá, una locación en la que se sintió el calor de la gente de este país.

Bad Bunny, reguetonero puertorriqueño, se llevó tres de los seis premios a los que estaba nominado. Ellos fueron:

Mejor Urban Track por ‘DTMF’

Mejor Mezcla Urbana por ‘Adivino’ (en colaboración con Myke Towers)

Mejor Álbum Urbano por ‘Debí Tirar Más Fotos’

Mientras que Morat se llevó los tres galardones en los que estaba nominado: Grupo o Dúo Favorito del Año, Mejor Canción Pop Rock por ‘Me Toca a Mí’ (en colaboración con Camilo) y Mejor Álbum Pop por ‘Ya Es Mañana’.

En esta oportunidad, el show estuvo cargado de presentaciones de estrellas de la industria como Willie Colón, Carlos Vives, Grupo Firme, Gloria Trevi, Camilo, Farruko, Wisin, Lola Índigo, Bad Gyal, entre otros.

El comienzo del espectáculo fue con un número dedicado a Panamá, en el que celebraron su cultura e interpretaron temas muy exitosos como ‘La murga’, tema lanzado en 1970 por Willie Colón y Héctor Lavoe.

Willie Colón y ‘La Murga de Panamá’ sonando en Premios Juventud! pic.twitter.com/UkTzNBUXls — Juana Peña (@Chris_Montz) September 26, 2025

La ceremonia, que condujo Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Alejandra Espinoza, tuvo momentos muy especiales, como cuando Carlos Vives recibió el premio como Agente de Cambio por su compromiso constante con el desarrollo cultural, ambiental y comunitario en Colombia y América Latina a través de la Fundación Tras La Perla.

Presentaciones de Premios Juventud 2025

El galardón se lo dio Wisin, quien fue distinguido en la edición del 2022 con este premio. “Qué honor estar aquí y celebrar al artista que más admiro. El que usa su talento para construir un mundo mejor”, dijo el reguetonero.

Luego de esto, Carlos Vives agradeció el apoyo que le han brindado en su carrera e invitó a los jóvenes cantantes que sigan sus sueños en el mundo de la música. “No se olviden de que hay razones más importantes por las que cantamos y hacemos música”, afirmó para pedirle a las nuevas generaciones que hagan temas con letras que transformen para dejar un legado en el mundo.

El cantautor colombiano Carlos Vives fue reconocido con el galardón “Agentes de Cambio” durante la ceremonia de los Premios Juventud 2025.



El premio, que honra a las figuras que trascienden la música para impactar de manera positiva en la sociedad, destacó la trayectoria de… pic.twitter.com/jXADKJClZS — Noticias RNN (@NoticiasRNN) September 26, 2025

Otro de los momentos especiales que se vivieron fue la revelación de sexo del bebé de Natti Natasha, quien en una emotiva interpretación anunció que tendrá una segunda niña, para acompañar a su primogénita Vida Isabelle.

Durante la gala, Maluma estrenó también su canción ‘Bronceador’. En escena, el famoso estuvo acompañado por Ariadna Gutiérrez, ex reina de belleza, quien participó además en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos.

La música regional mexicana fue protagonista en el segmento que encabezó Grupo Firme con su interpretación de ‘Súfrale’, que estrenaron hace un mes y ya tiene más de un millón y medio de reproducciones.

Myke Towers fue otro de los que se presentó en la gala con un popurri de sus éxitos ‘Soleao’, ‘Expetativa’, ‘Tengo Celos’ y ‘Degenere’, para luego enviar un mensaje positivo a los jóvenes latinos.

Para el cierre de la ceremonia eligieron al panameño Boza, quien hizo bailar a los asistentes con varios temas que lo han hecho destacar en su carrera como ‘Ella’, ‘Hecha Pa´Mi’, ‘orióN’ y ‘yayA’.

Estos galardones fueron la oportunidad perfecta para celebrar lo mejor de la música latina, a las nuevas generaciones y también a referentes de la industria.

Los ganadores de Premios Juventud 2025 son:

Artista Premios Juventud del Año: Karol G

La Nueva Generación Femenina: De La Rose

La Nueva Generación Música Mexicana: Tito Double P

Mejor Canción Pop/Urbano: Soltera – Shakira

Mejor Canción Pop: Mientes – Reik

Mejor Canción Pop Balada: Lo Que Nos Faltó Decir – Jesse & Joy

Mejor Canción Música Mexicana: El Amor de Mi Herida – Carín León

Mejor Fusión Música Mexicana: 300 Noches – Belinda & Natanael Cano

Mejor Canción Pop/Rock: Me Toca a Mí – Morat & Camilo

Mejor Canción Pop/Rhythmic: Volver – Piso 21, Marc Anthony y Beéle

Grupo o Dúo Favorito del Año: Morat

Mejor Canción Banda Música Mexicana: El Beneficio de la Duda – Grupo Firme

Mejor Álbum Urbano: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Mejor Urban Track: DtMF – Bad Bunny

Mejor Canción Tropical: Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G

Tropical Mix: Capaz (merengueton) – Alleh y Yorghaki

Mejor Álbum Música Mexicana: Boca Chueca Vol.1 – Carín León

Colaboración OMG: Ojos Tristes – Selena Gomez, benny blanco & The Marías

Girl Power: En 4 – Kenia Os y Anitta

Mejor Dance Track: Como la Flor – Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro

Mejor Mezcla Urbana: Adivino – Myke Towers & Bad Bunny

Mejor Canción Regional Mexicana : Bala Perdida – Ángela Aguilar & Arthur Hanlon

La Mezcla Perfecta: La cuadrada – Belinda & Tito Double P

Mejor Canción Urbano Alternativo: Nubes – De La Rose y Omar Courtz

La Nueva Generación Masculina: Roa

Mejor Álbum Tropical: Amargue – Natti Natasha

Mejor Álbum Pop: Ya Es Mañana – Morat

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana: Cuéntame – Majo Aguilar & Alex Fernández

Mi Actor Favorito: Sebastián Rulli – El Extraño Retorno de Diana Salazar

Mi Actriz Preferida: Angelique Boyer – El Extraño Retorno de Diana Salazar

#ModoAvión: Luisito C omunica

Creator Del Año: Jessica Judith Ortiz

POV Futbolero: Ara y Fer

#GettingReadyWith: Berenice Castro

