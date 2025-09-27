Nicola Porcella se disculpa con Ninel Conde: ‘Tiene una gran trayectoria’

El actor peruano Nicola Porcella habló en una transmisión en TikTok de la reciente controversia que ha protagonizado por hablar de Ninel Conde, quien presuntamente se negó a asistir al pódcast que él tiene con Wendy Guevara.

“Igual, yo estoy pidiendo disculpas porque ella le dijo a Wendy que estaba bien con ella y lo que yo dije no le interesaba, pero yo sí quiero pedir una disculpa porque Ninel tiene una gran trayectoria, como dije con Sergio (Mayer) y se respeta”, afirmó.

Las disculpas de Nicola Porcella para Ninel Conde

En su mensaje aseguró que siempre ha respetado a los artistas, pero dijo el mensaje contra Ninel porque no le gustó que hablaran del espacio de entretenimiento que tiene con Wendy.

¿Qué dijo Nicola Porcella de Ninel Conde?

Hace poco, el primer finalista de La Casa de los Famosos México en su primera temporada comentó: “Ya Ninel Conde no quiere venir porque nos levanta el evento. Ya dijo que nos levantó el evento una vez, que no viene dos”.

Luego de esto, afirmó: “Me olvidé, nosotros la primera vez nos dijeron que invitáramos a Ninel porque quería venir antes de entrar a la casa y dijimos no, no, no va a funcionar, y dijimos que la condición para que viniera era que lo hiciera con Abelito. Esa fue la condición para que viniera y ahora dice que nos levanta el evento”.

Sus palabras causaron el rechazo de otras personalidades, como Carlos Adyan, quien en su cuenta en X afirmó: “Que tanto habla si para él es un privilegio tener a Ninel… quizás lo más grande que ha tenido en ese podcast”.

