Nuevo caso de contaminación radiactiva, ahora en especias: FDA alerta a consumidores

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA en inglés) reportó ahora un alarmante hallazgo de cesio 137, un isótopo radioactivo, que provocó un nuevo retiro de alimentos del mercado, luego que hace unos días, una importante cantidad de camarones procedentes de Indonesia salió de los estantes de diferentes minoristas. Ahora, la autoridad sanitaria reportó la presencia de este elemento en especias indonesias en EE. UU.

Este nuevo evento, recrudeció la preocupación por la existencia de una posible fuente común de contaminación en la cadena de suministro alimentaria, activa desde agosto.

Estas especias son un segundo alimento enviado a EE. UU. desde Indonesia, luego de los dos eventos de retiro de camarones potencialmente contaminados de la empresa PT Bahari Makmuri Sejati, o BMS Foods, que envía millones de libras de camarones al país cada año.

La semana pasada, funcionarios de la FDA bloquearon la importación de todas las especias exportadas por PT Natural Java Spice de Indonesia después de que los inspectores federales hallaron residuos de cesio 137 en un envío de clavo de olor enviado a California.

#EEUU: la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomendó q Walmart retire del mercado (en 13 estados) 3 lotes de camarones crudos congelados de marca #GreatValue (Indonesia) alegando que se detectó contaminación radiactiva por #Cesio-137 ⚠️🦐☢️https://t.co/o2I9MdSaqP — Fernando Durán 🔻☀️💜 (@durolandia) August 21, 2025

¿Qué es el cesio 137?

El cesio 137 es un isótopo radiactivo que aparece como un subproducto de reacciones nucleares, como bombas, pruebas, operaciones de reactores y accidentes. Su presencia está ampliamente distribuida en todo el mundo, bien sea en el suelo, los alimentos y el aire.

¿Qué han encontrado los funcionarios estadounidenses?

Funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detectaron cesio 137 en contenedores de camarones enviados por PT Bahari Makmur Sejati a varios puertos de EE.UU. Los funcionarios de la CBP alertaron de la posible contaminación a la FDA, que analizó muestras de camarones y detectó el isótopo en una muestra de camarones empanizados.

La compañía ha enviado alrededor de 84 millones de libras de camarón a puertos estadounidenses este año, según datos de la empresa Import Genius. Esta cantidad equivale a aproximadamente el 6% del camarón extranjero importado en EE. UU.

En el caso de PT Natural Java Spice, es una empresa que envía especias a Estados Unidos y otros países. Los registros indican que la empresa envió aproximadamente 440,000 libras de clavo de olor a Estados Unidos este año.

¿Cuáles son los riesgos para la salud de exponerse al cesio 137?

La FDA enfatizó que ningún alimento que haya generado alertas o haya liberado a la venta en Estados Unidos.

Pero cientos de miles de paquetes de camarones congelados importados vendidos en Kroger y otras tiendas de comestibles en todo Estados Unidos fueron retirados del mercado porque podrían haber estado expuestos a condiciones que permitieron su contaminación, dijo la agencia.

Aunque el riesgo parece ser pequeño, los alimentos podrían representar un “posible problema de salud” para las personas expuestas a niveles bajos de cesio 137 a lo largo del tiempo.

Los niveles de contaminación detectados están muy por debajo del nivel que podría ser peligroso para la salud, pero la exposición a largo plazo podría aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer.

FDA detecta componente radioactivo en especias de indonesia, tras retiro de camarones en EEUU https://t.co/rxL09TMSfV — TelemundoPR (@TelemundoPR) September 27, 2025

¿De dónde vino la contaminación?

Hasta el momento, la FDA no ha podido determinar si existe una fuente común de contaminación para los camarones y las especias. Funcionarios de la FDA y la CBP afirmaron que sus investigaciones continúan. Las dos plantas de procesamiento se encuentran a una distancia de 500 millas en Indonesia.

Según el Organismo Internacional de Energía Atómica, la chatarra contaminada o el metal fundido en un polígono industrial cercano a la planta procesadora de camarones en Indonesia serían las causas de la presencia del material radiactivo en los alimentos retirados. Los reguladores nucleares de Indonesia afirmaron haber detectado el isótopo radiactivo en el polígono, ubicado a las afueras de Yakarta.

Es posible que ese tipo de contaminación pueda provenir del reciclaje de equipos médicos antiguos que contenían cesio 137, indicó a The Associated Press, Steve Biegalski, experto en medicina nuclear del Instituto de Tecnología de Georgia.

Los contenedores de transporte contaminados o los métodos de envío, como camiones, barcos o materiales compartidos, también podrían ser una fuente, agregó.

Hasta la fecha, cuatro empresas han emitido retiros de camarones desde agosto:

21 de agosto de 2025: Retirada de Southwind Foods, LLC

22 de agosto de 2025: Retirada de Beaver Street Fisheries, LLC

27 de agosto de 2025: Retirada de AquaStar (EE. UU.) Corp. – Marca Kroger

28 de agosto de 2025: Retirada de AquaStar (EE. UU.) Corp. – Marca Aqua Star

29 de agosto de 2025: Retiro de Southwind Foods, LLC: ampliación del retiro original

19 de septiembre de 2025: Retirada de AquaStar (EE. UU.) Corp. – Ampliación de la retirada original

23 de septiembre de 2025: Retiro de Southwind Foods, LLC: ampliación del retiro original

23 de septiembre de 2025: Retirada de Lawrence Wholesale, LLC – Marca Kroger

