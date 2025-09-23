FDA alerta sobre camarones de Kroger por posible contaminación por cesio 137

Un distribuidor de mariscos de Seattle anunció el retiró del mercado de más camarones cocidos y congelados vendidos en las tiendas de Kroger de todo Estados Unidos debido a que continúa la preocupación por una posible contaminación radiactiva.

Aquastar Corp. confirmó este sábado el retiró de casi 70,000 kilos adicionales de camarones debido a una posible contaminación con cesio 137, un isótopo radiactivo. El nuevo retiro incluye casi 50,000 bolsas de camarones crudos Colossal EZ Peel de Kroger, aproximadamente 18,000 bolsas de camarones cocidos medianos pelados sin cola de Kroger Mercado y más de 17,000 bolsas de brochetas de camarones pelados con cola de AquaStar.

Los productos se vendieron entre el 12 de junio y el 17 de septiembre en supermercados de más de 30 estados, entre ellos Bakers, City Market, Dillons, Food 4 Less, Foodsco, Fred Meyer, Fry’s, Gerbes, Jay C, King Soopers, Kroger, Mariano’s, Metro Market, Pay Less Supermarkets, Pick ‘n Save, Ralph’s, Smith’s y QFC.

¿Por qué se realizaron retiros masivos de camarón congelado?

Se trata del segundo retiro masivo de camarón congelado por el mismo motivo. En agosto, la compañía ya había anunciado un retiro masivo de camarón. Sin embargo, fue necesaria una segunda medida, como parte de una investigación en curso sobre una posible contaminación con cesio 137, un isótopo radioactivo, que es subproducto de reacciones nucleares, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés).

SI bien, el riesgo de que haya personas intoxicadas con este mineral parece ser bajo, el camarón podría representar un posible riesgo para la salud de las personas expuestas a niveles bajos de cesio 137 con el tiempo, informaron funcionarios de la FDA a The Associated Press.

Additional products have been added to the safety alert.



Consumers should not eat, sell, or serve recalled products.

El retiro de agosto ocurrió luego que la FDA emitió una alerta de seguridad advirtiendo a los consumidores que no consumieran ciertos camarones congelados importados de PT. Bahari Makmur Sejati, una empresa indonesia que opera bajo el nombre comercial de BMS Foods. La decisión ocurrió luego que inspecciones sanitarias hallaron cesio 137 en contenedores de la empresa enviados a varios puertos estadounidenses y en una muestra de camarones empanizados congelados.

“Ninguno de los camarones que generaron alertas o dieron positivo en la prueba de cesio 137 fue comercializado”, confirmó la FDA en ese momento. Sin embargo, otros envíos a tiendas podrían haber sido fabricados en condiciones que permitieron la contaminación de los productos, por lo que se realizó un retiro preventivo.

El riesgo de contaminación a la población por camarón radiactivo

La FDA publicó una alerta de importación para detener el ingreso de camarones potencialmente contaminados a EE. UU. Más de 3 millones de libras de camarones exportados por BMS Foods llegaron a puertos estadounidenses en septiembre, según registros de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.

Las autoridades estiman que el metal contaminado en el polígono industrial de Indonesia donde se ubica la procesadora de camarones podría ser la fuente del material radiactivo. El Organismo Internacional de Energía Atómica indicó que la evidencia sugiere que las causas de esta contaminación podrían deberse a las actividades en una fundición o la eliminación de chatarra.

A Seattle seafood distributor has recalled more cooked and frozen shrimp sold at Kroger grocery stores across the U.S. because of ongoing concerns about potential radioactive contamination.

Los expertos en radiación nuclear coinciden en que el riesgo para la salud es bajo, pero dicen que es importante determinar la fuente de la contaminación y compartir esa información con el público.

El nivel de cesio 137 detectado en los camarones congelados fue de aproximadamente 68 bequerelios por kilogramo, una medida de radiactividad. Esta cifra está muy por debajo del nivel de la FDA de 1200 bequerelios por kilogramo, que podría justificar la necesidad de medidas de protección sanitaria.

