Daniella Navarro dice que se tomará un descanso en su carrera artística

La actriz venezolana Daniella Navarro estuvo en el segmento El horno, del programa En Casa con Telemundo y reveló varios detalles de su vida como casada y también algunos proyectos que tiene.

“Estoy decidida a descansar un poco de mi vida profesional y dedicarme un poco más a mi proyecto de vida, que es mi familia”, afirmó en la conversación que tuvo con Chiky Bombom.

La artista dijo que antes de su matrimonio estaba en el “subsuelo” y por eso agradece mucho que el empresario colombiano Jorge Campillo haya decidido dar el paso de pedirle matrimonio.

“Dios me estaba preparando para yo recibir no solo a un marido espectacular, sino también regresar con un proyecto maravilloso y levantarme de las manos correctas”, dijo.

En la entrevista, indicó que su esposo respeta su carrera, pero realmente no le gusta, sobre todo por cuando le toca besar a algún actor. “Él no lo entiende porque no sabe que es técnica y como yo soy bastante realista en lo que hago, pues le dije, mi amor, es muy simple, no lo veas”, afirmó.

Chiky Bombom le preguntó a la actriz si cree que hay algún colega que la tenga bloqueada y ella contestó: “A mí un gentío, Niurka me debe tener bloqueada, Ivonne Montero, un gentío que yo no sé”.

La exparticipante de La Casa de los Famosos tuvo roces fuertes con estas artistas dentro del reality show de la cadena Telemundo, por lo que han ocurrido estos bloqueos en redes sociales. Sin embargo, Daniella asegura que ella no restringe a ningún famoso el contenido que comparte en las distintas plataformas.

Esta aparición de la venezolana en el programa de entretenimiento fue una oportunidad para que su público conociera acerca de cómo se siente ahora con este matrimonio y cuáles son las prioridades que tiene para los próximos meses.

