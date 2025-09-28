Mamdani sugiere que decisión de Adams de retirar su candidatura obedece a Trump

El candidato a la alcaldía de Nueva York Zohran Mamdani reaccionó este domingo al retiro de la candidatura de Eric Adams sugiriendo que obedece a los deseos del presidente Donald Trump y de sus aliados millonarios.

“Donald Trump y sus donantes multimillonarios pueden determinar las acciones de Eric Adams y Andrew Cuomo, pero no pueden dictar los resultados de estas elecciones”, advirtió Mamdani en una entrevista con NY1.

Para el legislador demócrata, la renuncia de Adams es “una ilustración de lo que tantos neoyorquinos están cansados”.

Con la salida del alcalde, la contienda se perfila como un choque directo entre Mamdani y Cuomo, que tras perder en las primarias demócratas decidió lanzarse como independiente.

Mamdani insistió en que Adams y Cuomo representan la misma agenda, marcada —según dijo— por aumentos de alquileres, recortes en servicios públicos y medidas que han hecho “más lenta e invivible” la ciudad.

El candidato socialista, de 33 años, subrayó que ya venció a Cuomo en las primarias y confía en repetir en noviembre.

“Tengo la misma confianza en ganar esta carrera el 4 de noviembre”, afirmó.

Encuestas recientes lo muestran a la cabeza, aunque con un margen reducido si la disputa se convierte en un mano a mano con el exgobernador.

Pasar página

En un mensaje en X, Mamdani aseguró que la ciudad está lista para “pasar la página de la política del gran dinero y las pequeñas ideas”. También acusó a Adams de no cumplir sus promesas y denunció que tanto él como Cuomo han respondido a los intereses de Trump y sus aliados.

“Cuomo, se le cumplió su deseo. Querías que Trump y sus amigos multimillonarios te ayudaran a despejar el campo”, lanzó Mamdani, en referencia a informaciones que apuntan a que la Casa Blanca de Trump evaluó ofrecer un cargo a Adams para apartarlo de la contienda.

De cara a noviembre, Mamdani plantea su campaña como un contraste con lo que define como “la vieja política” y promete un programa centrado en vivienda asequible y transporte público digno. “Un nuevo día está por llegar”, concluyó.

