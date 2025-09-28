Pablo Montero habría vendido un solo boleto y cancelan concierto

El cantante Pablo Montero estaría atravesando un difícil momento en su carrera luego de que se cancelara un espectáculo programado en una reconocida cantina de Chihuahua, pues aparentemente, debido a la escasa respuesta del público, habría vendido únicamente un boleto.

De acuerdo con información revelada a la revista TVNotas, el evento estaba previsto para realizarse el pasado 27 de junio. Sin embargo, ante la falta de interés y la nula venta de entradas, los organizadores decidieron suspenderlo.

La fuente consultada explicó que los empresarios habían entregado al artista un adelanto de $150 mil pesos, además de cubrir otros gastos relacionados con la promoción de la gira que finalmente no se concretó. Por esa razón, ahora estarían exigiendo la devolución del dinero invertido.

Aunque los promotores intentaron esperar hasta el último momento con la esperanza de que las ventas mejoraran, el público nunca respondió. Según la misma fuente, la falta de interés se debe a que la audiencia en Chihuahua actualmente prefiere apoyar a nuevos talentos musicales, en lugar de artistas que, en palabras de la fuente, “podrían encontrarse en franco deterioro”.

Por su parte, medios locales señalaron que el representante de Pablo Montero justificó la cancelación del show asegurando que al cantante le habían surgido nuevos proyectos imposibles de rechazar. No obstante, nunca se mencionó que la verdadera razón fue la nula venta de entradas.

Hasta el momento, Pablo Montero no ha emitido ninguna declaración oficial sobre este episodio, que marcaría un duro golpe a su trayectoria.

