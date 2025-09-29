Shakur Stevenson se olvida de Gervonta Davis y escalará de división

El boxeador estadounidense Shakur Stevenson ha decidido dejar atrás cualquier posibilidad de enfrentarse a su compatriota Gervonta Davis debido al poco interés que este último posee en poder subir al cuadrilátero contra él.

El campeón ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien viene de derrotar a William Zepeda por decisión unánime en la ciudad de Nueva York, anunció que su futuro inmediato apunta a un nuevo desafío y es el de subir a las 140 libras para poder disputar un título frente a Teófimo López, actual monarca Organización Mundial de Boxeo (OMB) del peso superligero.

La tensión entre Stevenson y Davis venía creciendo desde hace tiempo, pero en las últimas semanas se hizo evidente que el duelo soñado por muchos aficionados nunca llegará a concretarse. El propio Shakur se encargó de cerrar el capítulo con mensajes directos en redes sociales.

Nacho Beristáin da su pronóstico para el duelo entre Shakur y Camarón. Foto: AP Crédito: John Locher | AP

“Así es como sé que eres débil, ni siquiera puedo intercambiar con tu trasero débil… Prefieres aparecer en redes sociales en vez de entrar al fuego y que te humillen, lo entiendo”, lanzó en X, criticando la negativa de Davis a pactar el combate.

“Para que quede claro, no me pregunten más por esa niña. Esto va para todos los reporteros y entrevistadores, no quiero escuchar esa mierda nunca más. Ella les dijo que nunca peleará conmigo, así que oficialmente sigo adelante”, agregó el pugilista en sus declaraciones.

Nuevo horizonte para Stevenson

Con esa página cerrada, el estadounidense concentra toda su energía en lo que será su debut en una categoría superior debido a que la pelea contra Teófimo López está prácticamente sellada y promete convertirse en uno de los eventos más esperados del año.

Convencido de que su próximo paso marcará historia, Stevenson remató su mensaje con claridad: “CAPÍTULO CERRADO… Teo, hagamos grande el boxeo de nuevo, equipo”.

Gervonta Davis posa con el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Foto: AP Crédito: Frank Franklin II | AP

En paralelo, Gervonta Davis avanza en un rumbo completamente distinto. El campeón ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) se prepara para un espectáculo mediático en la ciudad de Miami, donde se medirá al influencer y ahora boxeador Jake Paul en un combate de exhibición programado para el 14 de noviembre.

Es importante resaltar que la pelea fue considerada como exhibición por las autoridades de Florida debido a la amplia diferencia en los pesos de Paul y Davis, debido a que el youtuber viene haciendo carrera en el peso crucero y de pelear en un combate oficial podría causarle mucho daño a su rival.

Aunque ambos campeones siguen captando la atención de los fanáticos, Stevenson ya dejó claro que su futuro no tiene espacio para Davis, sino para retos que lo consoliden como figura dominante en nuevas divisiones.

Sigue leyendo:

–Jake Paul tendrá el apoyo de Shakur Stevenson para entrenar contra Gervonta

–Óscar de la Hoya asegura que una revancha de Canelo contra Crawford sería su fin

–Erik Morales sale en defensa del Canelo Álvarez