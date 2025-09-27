Jake Paul tendrá el apoyo de Shakur Stevenson para entrenar contra Gervonta

El nombre de Jake Paul vuelve a estar en el centro de la conversación gracias a la preparación que lleva rumbo a su combate de exhibición contra el también estadounidense Gervonta “Tank” Davis; duelo que está programado para el 14 de noviembre en Florida y en el que espera poder seguir sumando triunfos a su carrera.

El plan de entrenamiento del youtuber norteamericano incluye un grupo de sparrings de primer nivel que servirán como preparación para imitar la rapidez y el estilo de pelea del campeón ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Durante una entrevista ofrecida para Fighthub TV, el youtuber convertido en boxeador detalló cómo ha estructurado su campamento con el objetivo de poder llegar en las mejores condiciones posibles a este combate y así quedarse con la victoria, tal y como ha hecho en sus últimos duelos.

“En términos de sparring tenemos algunos grandes nombres sumándose, algunos zurdos muy experimentados que son más pequeños. Creo que Montana Love viene, Shakur Stevenson quiere venir, Jermaine Ortiz, Erickson Lubin, algunos de estos chicos, así que simplemente traemos a una variedad de peleadores que son más pequeños, rápidos, escurridizos y zurdos”, expresó.

Jake Paul y Gervonta Davis durante la conferencia de prensa del combate. (Foto: AP) Crédito: Sarah Stier / Getty Images for Netflix | Cortesía

La participación de Shakur Stevenson en este proceso no pasó desapercibida, pues además de ayudar a Paul, alimenta la narrativa de un posible enfrentamiento directo con Davis. Desde hace años, los fanáticos esperan verlos frente a frente, ya que ambos se mantienen invictos en la categoría ligera.

Stevenson destaca por su defensa y precisión quirúrgica, mientras que “Tank” es famoso por la potencia demoledora de sus puños. La comparación entre ellos suele describirse como el choque entre un objeto inamovible y una fuerza imparable.

Más allá de lo mediático, los números también hablan debido a que Gervonta Davis ha pasado más de una década en las 135 libras sin enfrentarse a un campeón reinante, mientras que Stevenson ostenta un historial impecable con múltiples defensas exitosas de su cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), incluida su reciente victoria sobre William Zepeda.

El gesto de Stevenson al ofrecerse como sparring de Paul refuerza la especulación sobre un eventual cruce con Davis. Sin embargo, la realidad es incierta debido a que la situación actual del peleador de Baltimore podría retrasar o incluso impedir que ese esperado combate se materialice.

En cuanto a Jake Paul, recordemos que viene de lograr una victoria contra Mike Tyson en la que aprovechó su juventud para poder afectar el duelo del histórico campeón; al mismo tiempo viene de vencer al mexicano Julio César Chávez Jr. en un duelo donde mostró también una clara superioridad

