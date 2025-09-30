Ángela Aguilar lamenta la muerte de su estilista ‘Micky’ y le dedica un emotivo mensaje

La cantante Ángela Aguilar lamentó la muerte de su estilista Miguel de la Mora, quien falleció en un ataque con armas en Ciudad de México.

A través de sus historias de Instagram, Ángela Aguilar dedicó un mensaje a la memoria de Mora, a quien le tenía mucho cariño y con quien tenía una buena amistad. La cantante recordó el apoyo incondicional que le brindó el estilista.

“Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado. Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran. Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante”, escribió la artista.

Ángela Aguilar continuó resaltando las virtudes de ‘Micky’ y le agradeció por su amistad.

“Tu obsesión con el gimnasio, tu amor por los viajes y tus ganas constantes de crecer son recuerdos que se quedan conmigo. Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa”, añadió la intérprete. “Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar”, finalizó la artista.

Miguel de la Mora, de 28 años, fue asesinado afuera de su salón de belleza ubicado en la exclusiva zona de Polanco la noche del 29 de septiembre. Según reportes oficiales, el hombre de 28 años fue atacado por sujetos armados que lo esperaban cuando salió del establecimiento.

De acuerdo con lo que dijo el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, en su cuenta de X, el ataque no fue un asalto. “Sabemos que no se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto”, informó.

El caso está siendo investigado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). “Policías de la SSC tomaron conocimiento de una agresión directa con disparos de arma de fuego en contra de un hombre de 28 años de edad, trabajador de una estética localizada en la calle Moliere y casi esquina con la avenida Presidente Masaryk, en la colonia Polanco, de la Alcaldía Miguel Hidalgo”, informó la SSC.

