Cómo Walmart mantiene los precios de la leche tan bajos

En un mercado donde los precios de los alimentos pueden variar de un día a otro, Walmart ha logrado un objetivo difícil: mantener la leche a un costo estable y, en muchos casos, más bajo que el promedio nacional.

Esta estrategia no solo atrae a millones de clientes, sino que también muestra cómo la cadena aprovecha su modelo de negocio para marcar la diferencia en un producto básico para los hogares.

El secreto detrás de este precio accesible está en la llamada integración vertical.

Desde 2018, Walmart decidió procesar su propia leche en plantas de producción propias, lo que le permitió reducir costos y tener mayor control sobre el producto.

Su primera planta se abrió en Indiana, y en 2025 sumó otra en Georgia.

Para 2026, la compañía planea inaugurar una tercera en Texas, lo que ampliará aún más su capacidad de abastecimiento.

Los productos resultantes se venden bajo las marcas Great Value, en Walmart, y Member’s Mark, en Sam’s Club.

Con esta estrategia, la cadena elimina intermediarios y asegura precios más bajos y estables.

Sin embargo, algunos críticos señalan que este modelo beneficia principalmente a las grandes lecherías proveedoras, dejando en desventaja a los pequeños productores.

El impacto en el mercado va más allá del control de costos.

Al ser la minorista más grande de Estados Unidos, con presencia en prácticamente todas las regiones del país, Walmart puede negociar precios más competitivos con sus proveedores y garantizar un volumen de clientes que respalda su estrategia de bajos precios.

La leche, considerada un termómetro de la economía por su consumo masivo, ha tenido aumentos importantes en su precio en los últimos años debido a factores como los costos de producción y transporte.

Aun así, Walmart ha logrado mantenerla como uno de los productos más atractivos de su catálogo, reforzando su imagen como la opción más accesible para millones de familias.

Sigue leyendo:

– Mujer encuentra $100 en el piso de Walmart con un mensaje de un extraño

– Clientes de Costco son víctimas de estafa con tarjetas de regalo

– Walmart ofrece exámenes de salud gratis en sus 4,600 sucursales este sábado