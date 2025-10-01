Christian Nodal habló de sus tatuajes y la transformación que busca por su hija

Christian Nodal ya había mencionado que buscaría la manera de eliminarse los tatuajes del rostro, y aunque no es una sorpresa, en esta oportunidad aborda el tema con mayor claridad, ya que destacó que se sometió a este tipo de tratamiento para que su hija lo pueda reconocer sin ningún tipo de confusión, dada la gran cantidad de tatuajes que tiene en el rostro a sus 26 años.

Además, su progenitora tuvo un papel fundamental para que él tomara esta decisión, que sin duda ha sido bastante importante para su aspecto físico, a un punto que prefirió hacer caso: “Mi mamá me dijo algo muy importante: ‘Ay, mi hijito, no te tatúes la cara porque tu hija no te va a alcanzar a ver la cara sin tatuajes’… y no sé por qué eso se me quedó tanto en la cabeza”, reveló a Caracol Televisión.

Durante la entrevista, confesó que no se siente un ejemplo a seguir para otros, empezando por su físico y los detalles que llevan su piel, por lo cual decidió pagar para que le eliminaran estos diseños de algunas partes de su piel, especialmente en la cara: “Creo que estéticamente no soy una persona de buena apariencia y con los tatuajes, pues menos. Entonces, dije que me tengo que dar una ayudadita”.

El esposo de Ángela Aguilar también aprovechó para detallar que atraviesa problemas de salud mental, como lo es la ansiedad, y por ello se ha visto en la obligación de buscar ayuda profesional, aunque con anterioridad lo solucionaba con licor: “Me emborrachaba e intentaba hablar con mis amigos, que son tres personas como mucho. Las personas que siempre han estado ahí para mí se pueden contar con una mano”.

Nodal explicó que nunca le ha gustado estar metido en la cocina; sin embargo, en los últimos días se ha venido registrando una transformación de la cual asegura que le queda delicioso, aunque su esposa, en diversas entrevistas, ha manifestado que ella es la única que le hace de comer: “Estoy empezando a cocinar y hago un guacamole bien rico”.

No quiso finalizar la entrevista sin destacar que no busca ser el prototipo de persona para inspirar al resto, porque, así como tiene cosas positivas, también, como cualquier otro ser humano, tiene varios aspectos negativos: “Soy cantante. No soy ejemplo para nadie. Hay cosas buenas de mí y cosas malas de mí”.

Sigue leyendo:

· Christian Nodal dice cómo enfrenta la ansiedad y los rumores de su vida

· Christian Nodal responde tras abucheos a Ángela Aguilar en pleno concierto

· Christian Nodal desmiente problemas laborales con su padre