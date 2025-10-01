Dwayne Johnson habló sobre su drástica transformación para “The Smashing Machine”

El actor Dwayne Johnson se sometió a una intensa transformación física para encarnar al luchador Mark Kerr en la película biográfica The Smashing Machine, que se estrenará el 3 de octubre.

‘The Rock’ asistió a una entrevista The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en donde confesó que para interpretar al famoso luchador tuvo que modificar considerablemente su aspecto físico y aumentar al menos 14 kilos de músculo bajo la dirección y guía del cineasta Benny Safdie.

“Me dijo: ‘D.J., no sé cómo decirte esto… vas a tener que hacerte más grande’. Y yo pensé: ‘Bueno, allá vamos’”, recordó Johnson sobre la conversación con Safdie.

Según explicó, Kerr tenía un tipo de músculo muy particular por lo que su aumento de peso no fue algo improvidado sino cuidadosamente planificado. “Mark Kerr tenía un tipo de músculo muy particular, rápido, porque era un luchador. Yo tenía que aumentar de peso y al mismo tiempo moverme como un peleador de MMA. Fueron unas 30 libras de músculo”, detalló.

Además, el actor utilizó alrededor de 22 prótesis aplicadas por el artista Kazu Hiro. Johnson entrenó para desarrollar los músculos de acción rápida que Kerr usaba constantemente en sus movimientos de lucha. “Si piensas en Mark como luchador amateur, hay movimientos que él repetía todo el día que construyen ciertos músculos de manera muy particular”, dijo el protagonista de la cinta en otra entrevista para E! News.

Además de cambiar físicamente, el actor explicó en The Tonight Show que tuvo que hacer una transformación profunda más allá de su aspecto. “Tuvimos una transformación física, emocional y vocal”, dijo.

A principios de septiembre Dwayne Johnson y el equipo de la película recibieron una ovación de 15 minutos en el Festival de Cine de Venecia, lo que conmovió al actor hasta las lágrimas.

