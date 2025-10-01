Juez descalifica a fiscal de Nevada designada por Trump tras determinar que no cumple con su función

Un juez federal descalificó a la fiscal federal interina de Nevada, Sigal Chattah, de diferentes casos luego de concluir que la designada por el presidente Donald Trump permaneció en el trabajo temporal por más tiempo del que está permitido en la ley.

David G. Campbell, juez federal de distrito, descalificó a Chattah para supervisar los procesos penales, poniéndose del lado de los abogados defensores que alegaron que su autoridad terminó en julio.

Asimismo, el juez ordenó a los abogados del gobierno encargados de los casos que informaran a la corte en un plazo de siete días que Chattah no dirigía su trabajo. No obstante, no desestimó las acusaciones.

Este fue el segundo revés para el intento del gobierno republicano de ampliar el mandato de los fiscales federales interinos seleccionados a dedo más allá del límite de 120 días establecidos por la ley federal.

Un juez llegó a la misma resolución que Campbell en agosto al decidir que la fiscal federal interina en Nueva Jersey, Alina Habba, ocupaba el cargo de manera ilegal.

De acuerdo con la ley federal, si el primer ejecutivo no nomina a un fiscal permanente de Estados Unidos ni lo confirma el Senado dentro de los siguientes 120 días, los jueces del tribunal federal de distrito puedan nombrar a un interino hasta que se cubra la vacante, dijo Campbell en su fallo.

El juez en cuestión criticó la estrategia de la administración Trump de usar una serie de nombramientos temporales para permitir que los candidatos del mandatario eludan el requisito obligatorio de que los fiscales estadounidenses sean confirmados por el Senado, algo que por lo general necesita un grado de apoyo bipartidista.

Campbell indicó que la Ley de Reforma de Vacantes Federales de 1998, que el Congreso aprobó específicamente para regular el llenado temporal de vacantes en el poder ejecutivo que requieren nombramiento del presidente y la confirmación del Senado, informó AP News.

“El procedimiento utilizado por el gobierno para nombrar a la Sra. Chattah nunca fue previsto por el Congreso”, escribió Campbell en su decisión.

Chattah, abogada conservadora, se enfrentó a la oposición de las senadoras demócratas de Nevada, Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen. Las dos prometieron bloquearla si la administración trataba de convertir su nombramiento en permanente, tildándola de negacionista electoral, defensora de la violencia política y de respaldo a las acciones ilegales de Trump.

Chattah representó a iglesias de Nevada que desafiaron las restricciones estatales de la covid-19, alegando que violaban los derechos de la Primera Enmienda al tratar a las iglesias de forma diferente a los casinos u otros negocios seculares. Se presentó para la fiscalía general del estado en 2022, pero fue derrotada por el demócrata Aaron Ford.

Asimismo, representó a uno de los seis integrantes del Partido Republicano de Nevada acusado de presentar certificados al Congreso declarando de manera falsa que Trump como el ganador de las elecciones presidenciales 2020 en el estado.

El nombramiento de las personas leales al republicano en el Departamento de Justicia ha profundizado las preocupaciones de que la agencia, bajo la dirección de la Fiscal General, Pam Bondi, esté siendo usada como arma para hacer investigaciones y ahora procesamientos de personas que Trump considera enemigos políticos.

El jueves de la semana pasada, el exdirector del FBI, James Comey, fue acusado de mentirle al Congreso en un caso penal presentado días después de que el presidente pareciera sugerir a Bondi a procesarlo.

En conclusión, Trump ha presionado al departamento para que procese a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien lo demandó con éxito por fraude.

La presión de la Casa Blanca republicana causó la renuncia de un alto fiscal federal en el estado de Virginia.

