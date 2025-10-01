Rosalía responde a críticas por mostrar el vello teñido de sus axilas en París

La cantante española Rosalía asistió a uno de los desfiles de la Semana de la Moda de París 2025. La intérprete de ‘Hentai’ lució un look espectacular pero el detalle que capturó la atención de los internautas fue que la artista dejó ver los vellos decolorados de sus axilas.

Rosalía se presentó en el desfile de Julie Kegels de la colección Primavera-Verano 2026 en la Semana de la Moda de París. La cantante lució un top tipo halter, espalda descubierta y una falda tiro bajo y posó ante las cámaras presumiendo su atuendo y dejando ver el detalle de sus axilas, algo que no pasó desapercibido.

Aunque la artista demostró que no teme expresarse de la manera en que más se siente cómoda con su cuerpo, muchos internautas manifestaron su rechazo al hecho de que Rosalía mostrara los vellos de sus axilas decolorados.

La artista fue blanco de muchas críticas negativas. Uno de los usuarios escribió en Instagram: “¿Y cuesta quitarse los pelos de las axilas?”.

Ante este comentario Rosalía respondió con cierto sarcasmo: “Sí, pero aún cuesta más teñirlos, así que de nada por el servicio”.

Rosalia respondiendo con clase a un comentario sobre depilarse las axilas pic.twitter.com/43lEZVV5BD — ٗ (@APALEAPALE) September 29, 2025

Rosalía esta trabajando en varios proyectos de su carrera artística. La cantante está en el proceso de producción de su nuevo álbum, el primero después del gran éxito de ‘Motomami’ de 2022. En una entrevista con ELLE USA, Rosalía ha confesado que su próximo álbum aún no está terminado. “¿Qué es el tiempo?. ¡Es tan relativo! Siempre hay una fecha límite, y, bueno, la fecha límite siempre puede cambiar. Estoy en proceso”, ha sentenciado.

La cantante también tendrá una participación especial en la serie ‘Euphoria’ de HBO Max. La artista se mostró emocionada y agradecida por formar parte de esta historia, en la que participan estrellas como Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi y Hunter Shafer. “Si hay algo que me emociona tanto como crear una buena melodía o escribir una gran letra es convertirme en una mejor intérprete cada día. Euphoria ha sido mi serie favorita durante los últimos años y no podría estar más feliz y agradecida de estar actuando junto a todas estas personas increíblemente talentosas que admiro tanto y contribuyendo con mi “granito de arena” para hacer realidad la visión de Sam (el creador) de hacer magia. ¡No puedo esperar para compartir lo que estamos haciendo! Besitos, Rosi”, compartió la cantante española.

