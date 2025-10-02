Barcelona aún no puede regresar al Camp Nou y disputará la Champions League en Montjuïc ante el Olympiacos

El FC Barcelona confirmó este jueves que el partido de la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League, ante Olympiacos el 21 de octubre, no se disputará en el Camp Nou, debido a que las obras de remodelación del estadio siguen sin recibir el certificado final de obra.

El club esperaba reabrir parcialmente el recinto con una capacidad limitada a 27 mil espectadores, pero el Ayuntamiento de Barcelona aún no ha dado la autorización. En la última inspección se detectaron irregularidades y deficiencias que deben corregirse antes de permitir el regreso del público.

En un comunicado, el Barça señaló: “El FC Barcelona informa que el tercer partido correspondiente a la fase de Liga de la Champions League, del martes 21 de octubre, a las 18:45 horas, frente al Olympiacos, se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys. El Club continúa trabajando para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas”.

La entidad azulgrana añadió que se encuentra realizando las enmiendas solicitadas por el Ayuntamiento y agradeció la comprensión de socios y aficionados en este proceso.

De esta manera, los dos primeros partidos de la fase de grupos como local ya se jugaron en el Estadio Olímpico Lluís Companys, que el club tiene alquilado hasta febrero. Por ello, no se descarta que los compromisos frente a Eintracht Frankfurt y Copenhague también se disputen en Montjuïc si persisten los retrasos.

