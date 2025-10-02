Christian Nodal presume su cambio físico tras meses de entrenamiento

El cantante Christian Nodal volvió a acaparar miradas en redes sociales al compartir en sus historias de Instagram unas fotos en las que presume un notable cambio físico en su apariencia, fruto del resultado de meses de entrenamiento y disciplina.

En la imágenes, el intérprete de temas como ‘Adiós amor’ y ‘Botella tras botella’, aparece con el torso descubierto, mostrando una figura visiblemente más definida.

Cabe mencionar que la publicación fue acompañada por la canción ‘A mí no me tumba nadie’, del músico español Sen Senra, un detalle que sus seguidores interpretaron como un mensaje de fuerza y resiliencia por parte de Nodal.

Aunque por ahora el sonorense no ha revelado detalles sobre las rutinas específicas que ha seguido, las instantáneas sin duda reflejan el esfuerzo y la constancia que ha mantenido para priorizar su salud y bienestar.

Como era de esperarse, muchos de sus fans no tardaron en reaccionar y de inmediato le aplaudieron su transformación física y el tema que eligió para acompañar su publicación, pues aseguran que el mensaje podría ser una declaración simbólica frente a los retos que Nodal ha enfrentado en los últimos años, donde se incluyen polémicas relacionadas con su carrera y los constantes malos comentarios que recibe sobre su vida privada.

Otros, sin embargo, mencionaron que las fotos podrían interpretarse como una forma de empoderamiento, en la que Christian Nodal se muestra seguro, renovado y listo para enfrentar nuevos retos tanto personales como profesionales a pesar de las constantes críticas que ha recibido desde que ventiló abiertamente la relación que mantiene con su ahora esposa Ángela Aguilar.

(Video) Christian Nodal presume cambio físicohttps://t.co/jORzlhcQ3X pic.twitter.com/ahGPr9R2SH — El Clarinete Ags (@El_Clarinete) October 1, 2025

