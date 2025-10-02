¿Hay corazón entre Clarissa Molina y el alcalde de Panamá? 

La presentadora de televisión Clarissa Molina quedó encantada con Panamá, en donde estuvo como presentadora de Premios Juventud. Sin embargo, hay quienes aseguran que no solo quedó flechada del país caribeño, sino también de Mayer Mizrachi, alcalde de la ciudad de Panamá.

En el programa El Gordo y la Flaca, su compañero Raúl de Molina le preguntó por esta experiencia y ella contestó: “La pasé superbién, Rauli, la gente de Panamá le mando besos y abrazos. Gracias por todo el cariño que nos dieron”.

Luego, la ex reina de belleza, quien luego contó varios de los planes que tuvo en el país, un viaje que además coincidió con su cumpleaños.

Raúl de Molina siguió interesado en conocer detalles de la visita de Clarissa a Panamá y le preguntó directamente por los rumores que hay sobre el coqueteo entre el alcalde y ella. “El alcalde de Panamá se manifestó que la mujer que le gusta es Clarissa Molina, lo dijo”.

La dominicana respondió muy seria: “¿Cuándo? ¿Cómo?”.

Al verla algo preocupada, el presentador la calmó con un corto mensaje: “Clarissa, no te preocupes, tú no estás casada, ¿No te gusta el alcalde? ¿A ti te gusta Panamá?”.

Clarissa afirmó que sí le gustó el país, pero no quiso dar muchos detalles sobre el político: “Es un hombre maravilloso, superprofesional, superinteligente, tiene todas las cualidades”.

Raúl de Molina bromeó con que tenía todo resuelto para lograr una relación entre ambos, dando a entender que su colega sí estaría interesada.

El público del programa de televisión también ha reaccionado a este posible amorío con mensajes como: “Ay, me gustó, le sacó la noticia”, “Hay química, hay física, álgebra y cupido juntos”, “Única condición que pongo es que ella se venga a vivir a Panamá… Nada de que Mayer se va para allá… Mayer es nuestro… Mayer se queda en Panamá”.

La última relación que tuvo Clarissa Molina fue con Vicente Saavedra, con quien se comprometió, pero al final no lograron continuar con sus planes de boda.

