La mentira del gobierno de Trump sobre indocumentados para justificar el cierre de gobierno

El gobierno del presidente Donald Trump afirma que el cierre de gobierno se debe a que los demócratas quieren otorgar seguro médico a indocumentados, lo cual es falso, pues no existe ningún proyecto ante el Congreso al respecto y las leyes federales impiden beneficios para estos inmigrantes.

El lunes, la Casa Blanca y el presidente difundieron un video considerado racista por organizaciones civiles donde se ve a los líderes demócratas de la Cámara, Hekeem Jeffries, y del Senado, Chuck Schumer, ambos de Nueva York, con imaginería mexicana.

En el video realizado con Inteligencia Artificial se escucha a Schumer afirmar su respaldo a indocumentados, incluso para votar en EE.UU.

“Miren, chicos, no hay forma de suavizarlo. A nadie le gustan los demócratas. […] Incluso los latinos nos odian. Así que necesitamos nuevos votantes, y si les damos atención médica gratuita a todos estos inmigrantes ilegales, quizás consigamos que nos apoyen y voten por nosotros”, dice el mensaje falso en supuesta voz de Schumer promovido por el presidente Trump.

Tal afirmación sobre el seguro médico para indocumentados ha sido difundida por el vicepresidente J.D. Vance; la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y el asesor de Políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller, entre otros.

“Los demócratas están a punto de paralizar el gobierno porque exigen que se financie la atención médica para los inmigrantes ilegales”, publicó el lunes el vicepresidente en su cuenta de X.

La senadora Patty Murray, quien es la principal representante demócrata en el Comité de Asignaciones, explicó por qué es mentira la afirmación de la Administración Trump.

“Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para acceder a la cobertura de salud financiada por el gobierno federal, ni bajo la legislación actual ni según la propuesta de financiación de los demócratas”, dijo en un comunicado.

La batalla de los demócratas es que los republicanos accedan a extender los subsidios médicos para más de 20 millones de personas, debido a que terminan a fin de este año.

“Millones de ciudadanos estadounidenses verán cómo se duplican las primas de su seguro médico el próximo año si los republicanos siguen negándose a tomar medidas”, afirmó Murray.

¿Qué inmigrantes si pueden recibir seguro médico?

Los republicanos han utilizado una narrativa falsa sobre beneficios para indocumentados, en referencia a inmigrantes con Green Card, quienes tienen derecho a Medicare y al Plan de Asistencia Asequible (ACA).

Incluso estos inmigrantes no pueden acceder de inmediato a los beneficios médicos, ya que su elegibilidad depende del periodo de estancia en EE.UU. y cuánto tiempo lleven con la Green Card.

Los ‘Dreamers’ con DACA tampoco pueden tener acceso a seguro médico. En su gobierno, el presidente Joe Biden autorizó a ciertos ‘Dreamers’ para que pudieran obtener una protección médica limitada, pero el programa fue cancelado por la Administración Trump.

En su discurso en el pleno del Senado el miércoles, el senador Schumer criticó a la Administración Trump por difundir la mentira de que los demócratas quieren que el gobierno federal otorgue seguro médico a indocumentados.

“Y los republicanos lo saben. Entonces, ¿qué hacen? Inventan mentiras, pura demagogia. Afirman que su objetivo es impedir que los inmigrantes indocumentados reciban fondos federales para atención médica. ¡Es una mentira descarada!”, dijo Schumer. “Ningún dólar de Medicare, Medicaid o la Ley de Cuidados Asequibles puede destinarse a inmigrantes indocumentados. Ni un solo dólar”.

Schumer dijo que los republicanos promueven tal mentira para distraer a la opinión pública de un problema que afectará a millones de estadounidenses.

“Para una familia estadounidense común, un aumento de mil dólares o de 400 dólares mensuales en la factura de salud es mucho más importante que las mentiras que propagan nuestros colegas republicanos”, dijo.

