Lupillo dijo que su sobrina Chiquis tuvo una relación con una amiga de Jenni Rivera

Lupillo Rivera ha causado revuelo con su libro ‘Tragos amargos’, en el que dedicó un capítulo para contar que Chiquis Rivera, su sobrina, tuvo un romance con una amiga de su mamá Jenni Rivera.

Debido a todo lo que se ha dicho, le preguntaron si era cierto y el ‘Toro del Corrido’ contestó en una entrevista con el programa Hoy Día: “Pues ahí va, ahí va todo, como debe de ir en el libro”.

Hace poco, el artista fue entrevistado por Ventaneando y le preguntaron acerca de este romance: “Lo que me contaron a mí, así sucedió, a mí me la contaron así, mi hermana me la contó así y en aquel entonces apoyé a mi hermana, pues es mi hermana y tenía que estar al 100”.

Lupillo también aseguró que Esteban Loaiza fue cómplice de este romance.

Aunque la revelación que hizo es bastante fuerte, el exparticipante de La Casa de los Famosos dijo en entrevista con el programa Ventaneando que por ahora ninguno de sus familiares se le ha acercado por el contenido que expuso.

“Nadie de la familia me ha comentado, nos ha buscado y así es, así ha sido siempre, no me sorprende, no me duele. Me causa risa porque lo tienen a uno en el cero a la izquierda, pero un cero que los ha ayudado”, afirmó.

En esa conversación, el famoso también habló del tratamiento que buscan los médicos con la intención de ayudarlo con su pérdida de audición en uno de sus oídos. “Me dicen que vamos a esperar a ver qué pueden hacer”, sostuvo.

El famoso ha sido bastante mediático en los últimos días por el tema de su enfermedad y también su controversial libro, en el que varios secretos familiares quedan al descubierto.

Sigue leyendo:

· Rodrigo Romeh lanza nuevas declaraciones contra Lupillo Rivera

· Caramelo cuenta la mala jugada que intentó hacerle gente cercana a Lupillo Rivera

· Lupillo Rivera le responde a Paty Navidad por pleito que traen desde La Casa de los Famosos