Alfredo Adame niega que Belinda haya querido tener hijos con Lupillo Rivera

El actor mexicano Alfredo Adame reaccionó a la polémica que existe entre Belinda y una de sus supuestas exparejas sentimentales, dado que Lupillo Rivera, en su nuevo libro, mencionó que la cantante aparentemente había querido tener gemelos con él, rechazando así que eso haya sido cierto. La razón por la cual, además, tildó a la hermana de la cantante, Jenni Rivera, como una persona mentirosa.

“¿Tú crees que Belinda va a querer tener hijos con ese sapo tetón? ¿De dónde? Más bien, Belinda no tuvo la fuerza ni el carácter para pararle el alto cuando este soltó el rumor de que andaba con ella. ¿Tú crees que ese ángel hermoso que es Belinda, con la carrera que tiene, va a necesitar de este sapo tetón?”, dijo durante un encuentro con los medios de comunicación.

Rivera aseguró que supuestamente duró aproximadamente 7 meses con Belinda. Durante sus declaraciones, también aseguró que fue un noviazgo bastante intenso y que aparentemente ella le habría dicho que quería convertirse en madre, y tras el lanzamiento de su nuevo libro, aseguró que la cantante le había pedido que se tratara de gemelos.

“A lo que yo viví y lo que yo disfruté fue un noviazgo muy bonito. Yo con eso me quedo… La traté con mucho cariño. Su equipo de trabajo sabía que la trataba con mucho cariño, su mamá y su papá”, dijo el cantante en la entrevista del programa “Buena vibra”.

Tras su regreso de París, la cantante Belinda se encontró con los medios de comunicación en el aeropuerto y fue abordada sobre este tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Recordemos que ella, hasta la fecha, jamás ha aceptado que tuvo una relación con el cantante y rechazó hacer comentarios que incrementaran la controversia en la cual lo involucran.

“No hablo de personas irrelevantes, estoy acostumbrada a que usen mi nombre para cualquier tipo de tema“, mencionó Belinda. Además, reveló que todo el equipo de trabajo de ella se encontraba a gusto con lo que ellos estaban viviendo, aunque él reveló que aparentemente todo terminó porque supuestamente ella le habría sido infiel y se dio cuenta tras la publicación de una foto en un medio de comunicación.

Sigue leyendo:

· Lupillo dijo que su sobrina Chiquis tuvo una relación con una amiga de Jenni Rivera

· Belinda reacciona tajante a declaraciones de Lupillo Rivera en su libro sobre su supuesto romance

· Lupillo Rivera dice que sus papás no lo han buscado luego de anunciar su enfermedad