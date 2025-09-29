Lupillo Rivera dice que sus papás no lo han buscado luego de anunciar su enfermedad

Lupillo Rivera, cantante de música regional mexicana, habló con la prensa en el aeropuerto de Ciudad de México sobre cómo su familia no se ha comunicado con él luego del anuncio que hizo de su enfermedad.

En la conversación que tuvo con varios reporteros explicó que es bastante difícil, pues la pérdida de audición no solo le afecta en su vida diaria, sino en su trabajo.

Los periodistas le preguntaron el ‘Toro del Corrido’ por sus papás, para conocer si se han comunicado con él y dijo: “Nadie me ha llamado”.

Afirmó que sus hijos son quienes han estado atentos a su situación y lo han acompañado en este proceso.

Además, le indicaron que le preguntaron a doña Rosa y a don Pedro Rivera si comprarían el libro de su hijo y contestaron que no. Ante esto, el exparticipante de La Casa de los Famosos afirmó. “Así ha sido siempre, nunca han comprado un disco tampoco y siempre han ganado del disco”.

Con sus declaraciones, deja ver que las diferencias con sus padres siguen latentes y que aun en situaciones difíciles no logran superarlas.

El mensaje de Lupillo Rivera en el que habla de su salud

Este domingo, el cantante subió a su cuenta en Instagram un texto en el que daba detalles de su situación.

“Hoy quiero abrir mi corazón con ustedes… La gente ve a Lupillo Rivera en el escenario, fuerte, sonriente, pero detrás hay una realidad que me duele aceptar. Hace tiempo empecé a perder el oído… con este ya no escucho nada, y con el otro me queda muy poquito”, escribió.

Además, explicó todas las cosas que le ha afectado en varias cosas: “No escucho las alarmas en la mañana, no escucho cuando mi equipo me despierta, y lo que más me duele… a veces ya ni puedo escuchar bien cuando mis propios hijos me hablan. Eso me parte el alma”.

