Erick Sánchez confía en poder brillar dentro del Club América

El futbolista de las Águilas del Club América, Erick Sánchez, está atravesando un momento clave en su carrera debido a que confirmó que está trabajando diariamente para poder superar la versión que tuvo en su momento dentro de los Tuzos del Pachuca; institución en la que se consolidó profesionalmente dentro del balompié azteca.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN antes de lo que será su participación ante el Santos Laguna por el partido correspondiente a la Jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

“Es difícil esa pregunta, pero cada día intento ser mejor, estar en mi mejor nivel, ojalá pueda estar mejor que en Pachuca, es algo de lo que siempre voy a tratar de hacer, de estar, ponerme bien físicamente, emocionalmente, en todos los sentidos y eso puede ser bueno para estar mejor que el nivel que tenía en Pachuca”, expresó el jugador en sus declaraciones.

En cuanto al papel del América dentro de la liga, ‘Chiquito’ Sánchez fue tajante al asegurar que no existe obligación de convencer a nadie sobre lo que representa el conjunto azulcrema. Para él, los hechos hablan por sí solos y una muestra de esto fue el tricampeonato que alcanzó el equipo recientemente bajo las órdenes del entrenador brasileño André Jardine.

Marcel Ruiz y Erick Sánchez durante el entrenamiento de la selección nacional de México en las instalaciones del equipo Oakland Roots. Foto/Imago7/ Etzel Espinosa

“Sí, obviamente, pero no pasa nada, nosotros estamos concentrados en lo que estamos haciendo, que digan que favoritos son otros equipos, nosotros estamos conscientes de lo que somos capaces y no hay que demostrarle a nadie nada si ya se los hemos demostrado muchas veces, si no les queda claro, no es tema de nosotros es de su mentalidad”, resaltó.

Para finalizar, el mediocampista de la institución azulcrema recordó cómo vivió los procesos anteriores de la Selección Mexicana, donde no fue convocado en varias ocasiones. Reconoció que más allá de la frustración entendía los motivos debido a la gran cantidad de jugadores de alto nivel que se encuentran dentro del país y especialmente en el extranjero, por lo que es una posición difícil.

“Cada que salía una convocatoria porque es difícil no estar, pero también estaba consciente de que no estaba haciendo las cosas bien”, concluyó Erick Sánchez en sus declaraciones.

Actualmente las Águilas del Club América se encuentran en la tercera posición de la tabla de clasificación del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con un total de 24 puntos acumulados producto de siete victorias, tres empates y una derrota, por lo que siguen firmes en su lucha por el pase para la Liguilla.

