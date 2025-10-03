Rodner Figueroa dice que su mensaje para los influencers en la TV no fue para Chiky Bombom

Rodner Figueroa, presentador de televisión, aclaró en una entrevista con Lourdes del Río que sus comentarios acerca de los influencers no fueron para figuras como Chiky Bombom, conductora de Telemundo.

“Lo primero que te voy a decir, es que lo que dije lo reitero y lo sostengo, no desde la arrogancia, sino desde una fiel convicción de que para tú ser comunicador de televisión -aunque está muy desvirtuado hoy por hoy- debes prepararte, capacitarte, tienes que tener una formación académica, sería lo ideal. Tienes una responsabilidad enorme”, dijo el venezolano.

Luego, dijo que su mensaje estaba enfocado a la estrategia de llevar a influencers a la televisión para arrastrar su audiencia.

“No mencioné nombres para no herir ni señalar a alguien que yo considere desempeñando esa función mal hecha. Comprendo que al no poner el nombre queda abierto y si tú te pones el sombrero, te entiendo”, sostuvo.

Rodner Figueroa aseguró que no hablaba de Chiky Bombom y que no descarta la posibilidad de que algún productor maquiavélico estuvo detrás de todo.

“Yo trabajé por espacio de 18 años, casi, en El Gordo y la Flaca. Yo sé lo que es que un productor vaya y te envenene la cabeza antes de que vayas al aire. No me voy a aventurar a darlo por un hecho porque yo tuve una oportunidad previa a conocerla a ella en Telemundo y ella sabe perfectamente lo que le dije”, indicó.

El comunicado social agregó que en esa oportunidad le dio palabras de aliento y que cuando ella le respondió en televisión, no se tomó nada personal. “Como no me identifico con nada de lo que ella está haciendo, no me afecta. No iba a caer en ese juego de seguirle la corriente al responderle ese comentario”, indicó.

Destacó que siente admiración por la dominicana y su trabajo, pues siente que ha construido de cero su comunidad en las redes sociales.

“Ella sabe que en el fondo lo que yo tengo para ella es admiración y respeto”, indicó para luego extenderle una invitación a su podcast Cara a Cara con Rodner.

Sigue leyendo:

· Rodner Figueroa dice que lo invitaron a La Casa de los Famosos

· Rodner Figueroa revela cuál es el secreto detrás del éxito del programa El Gordo y la Flaca

· Rodner Figueroa recuerda la controversia que tuvo por criticar a creadores de contenido en la TV