Adamari López habla de su separación de Toni Costa: ‘No me arrepiento’

Adamari López, presentadora puertorriqueña de televisión, habló en el programa Desiguales de las razones por las que se separó a los 50 años de edad del bailarín español Toni Costa, con quien tuvo a su hija Alaïa.

“Yo me separé, después de 10 años (de relación) a los 50. No me arrepiento. Yo creo que uno tiene que buscar una estabilidad, felicidad, encontrarse con uno mismo, ver qué te motiva para ser feliz. Si donde estás, no estás contenta, plena, estás nerviosa, estresada, vete de ahí”, afirmó.

La boricua explicó que no vale la pena estar en una relación en la que te sientas con tantas preocupaciones.

“Yo sé que hay que vivir en pareja y me encantaría, con la persona apropiada. Espero saber elegir mejor la próxima vez para no cometer los mismos errores”, afirmó.

Adamari López habla de su separación de Toni Costa y los usuarios reaccionan

La Chaparrita de Oro habló luego de Nicole Kidman, quien tenía un acuerdo prenupcial con Keith que decía que por cada año que él se mantuviera sobrio, ella le iba a pagar al rededor de $900.000 dólares. “¿Está bien casarse con un hombre que sabes que te va a dar esta angustia en tu vida? No, para mí no”, comentó.

Adamari López dijo que si eso ocurre hay que tomar la decisión de separarse, sin importar la edad que se tenga o el tiempo que haya durado la relación.

Los televidentes reaccionaron con varios mensajes a las declaraciones de Adamari López. En el canal de YouTube de Desiguales se leyeron comentarios como: “Ya actualízate Adamari no es necesario nada y la vida no es pura felicidad y plenitud”, “Ojalá mi Ada bella encuentres a tu rey, que te quiera realmente y como eres y que te quiera a tu niña”.

Aunque han pasado varios años desde que se separó la presentadora de televisión y el bailarín, debido a lo mediática que fue su relación, muchos siguen opinando y más ahora que Adamari ha hablado de nuevo de este tema.

