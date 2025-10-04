Shakur Stevenson se rinde ante Canelo: “Es el mexicano más grande que he visto”

El boxeador estadounidense, Shakur Stevenson, llenó de elogios la carrera que ha cosechado el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez por estos 20 años y consideró que es uno de los peleadores más “grandes” que ha visto en su vida, no solo por los logros que ha obtenido en todos estos años sino también por el trabajo que constantemente muestra dentro del cuadrilátero.

Estas declaraciones las realizó el campeón ligero durante una entrevista ofrecida para The Ring, donde aseguró que a pesar de la derrota que sufrió el tapatío el pasado 13 de septiembre ante Terence Crawford, y que representó la pérdida de su título indiscutido de los pesos súper medianos, el jugador se encuentra en la élite del deporte por su consistencia, disciplina y nivel técnico que lo colocan en la lista de los mejores de todos los tiempos.

“Canelo está ahí arriba (con los mejores en la historia), está infravalorado, mucha gente habla mucho y dice: ‘Oh, su quijada es muy buena’, pero casi no ves a Canelo recibir golpes en las peleas. Su defensa es tan buena que siempre sabe cómo mantener las manos arriba. Creo que es el mexicano más grande que he visto”, expresó Stevenson en sus declaraciones.

El estadounidense agregó que la capacidad del mexicano para controlar el ring y evitar castigo lo convierte en un referente del boxeo libra por libra. Para Stevenson, esas cualidades explican por qué, a lo largo de casi dos décadas, Álvarez ha logrado mantenerse vigente y competitivo contra la élite mundial.

Canelo comenzó su carrera profesional en octubre de 2005, y con el paso de los años alcanzó hitos históricos. En menos de doce meses logró unificar los cuatro cinturones supermedianos al vencer a Callum Smith, Billy Joe Saunders y Caleb Plant, convirtiéndose en noviembre de 2021 en el primer campeón indiscutido mexicano de la historia. Ese reinado lo sostuvo hasta septiembre de 2024, cuando cayó frente a Crawford.

Durante más de una década, Álvarez Barragán no solo fue campeón mundial en distintas divisiones, sino también la principal figura del boxeo internacional. Su legado como monarca indiscutido y como referente de la disciplina será difícil de igualar, y aún más complicado de superar dentro del pugilismo mexicano.

Es importante destacar que a pesar de esta derrota la intención del Canelo Álvarez es poder regresar al ring lo antes posible para intentar concretar una revancha contra Terence Crawford o buscar un nuevo rival.

A pesar de esto su regreso profesional se verá pausado debido a que se someterá a una operación en el codo izquierdo el próximo 23 de octubre para tratar unas molestias que lo han venido afectando durante el último año.

