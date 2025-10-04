Hansi Flick preocupado por Lamine Yamal: “No sé si estará para el Clásico”

El director técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, decidió hablar sobre el actual estado de salud de la joven estrella blaugrana, Lamine Yamal, quien se encuentra lesionado actualmente tras su partido contra el París Saint Germain (PSG) y que ahora mantiene en alerta las alarmas del equipo debido a que se perdería juegos importantes dentro de LaLiga de España.

Durante la conferencia de prensa previa al partido que tedrá el Barcelona este domingo ante el Sevilla por el partido correspondiente a la Jornada 8, donde afirmó que la joven promesa “está mucho mejor de lo que estaba” pero que aún así no se encuentra del todo recuperado y tendrá que cumplir con un tiempo alejado del terreno de juego para poder estar al 100% y ayudar al equipo a sumar triunfos.

Hansi Flick destacó el talento natural de Lamine Yamal. Crédito: Antonio Calanni | AP

“Cuando tenemos alguna duda sobre su estado, no juega. He hablado hoy y está mejor pero no está bien. Con este tipo de lesiones hay que esperar, porque no se trata de una lesión muscular. No sabemos si estará de vuelta en dos, tres o cuatro semanas. No sé si estará listo para el Clásico. Trabajará con el equipo de recuperación. Irá paso a paso y ya veremos cómo evoluciona”, expresó.

“He hablado con él esta mañana y es parte del trabajo: ¿cómo te puedo ayudar? Todo el mundo conoce su nivel, pero es mi trabajo darle los minutos adecuados cuando vuelve. No solo se trata de lo que hace con el balón es también lo que ocurre sin balón. Y cuando no estás a tope a veces te centras en el balón, pero para mí es uno de los mejores, más inteligentes robando el balón cuando está al cien por cien. Tenemos que aprender de la situación y ver cuántos minutos puede jugar cuando esté recuperado”, agregó Flick.

Flick afirmó que conversó con Lamine sobre su situación actual y ambos decidieron dosificar su trabajo cuando vuelva al campo para que pueda recuperarse por completo y así poder ayudar al equipo sin tener que sufrir mayores daños en su estado de salud.

“Es mi responsabilidad darle la carga de minutos adecuada cuando vuelva y lo haremos en función de lo que veamos en el terreno de juego. Cuando los jugadores no se sienten bien, se suelen centrar en sus puntos fuertes y Lamine con el balón es increíble, pero también lo necesitamos sin balón. Y si no puede hacer todo lo que tiene que hacer en el terreno de juego por no estar al cien por ciento, tendrá que jugar menos minutos”, detalló.

“Estas cosas ocurren en el mundo del fútbol. Yo lo he vivido desde el otro lado (como seleccionador de Alemania). Los grandes jugadores defienden los colores de su selección y hay que protegerlos, pero no solo sus clubes, también desde las federaciones; debemos ir todos juntos”, concluyó Flick al respecto.

Actualmente el FC Barcelona marcha líder de LaLiga con un total de 19 puntos tras la sorpresiva derrota del Real Madrid 5-2 ante el Atlético de Madrid; los blaugranas cosechan un total de seis triunfos y un empate, por lo que sumar una nueva victoria ante el Sevilla les permitirá mantenerse en el liderazgo de la competencia y buscar revalidar su títutlo de campeón.

Sigue leyendo:

–Erick Sánchez confía en poder brillar dentro del Club América

–Pumas descarta a Martín Anselmi como uno de sus candidatos para DT

–FIFA responde a críticas tras publicar precios que van desde $355 hasta $6,730 dólares para el Mundial 2026