Votantes mayores de 50 años serán decisivos para elegir al Alcalde de NYC pero voto joven crece

Las elecciones generales para decidir quien será el próximo Alcalde de la Ciudad de Nueva York están pidiendo pista, y serán los votantes mayores de 50 años quienes pudieran definir al ganador, por lo que los candidatos a la cabeza: el demócrata Zohran Mamdani, el independiente Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa, no pierden momento para llegarle más a esa parte del electorado.

Y es que según un reporte sobre luces que arrojaron los resultados de las pasadas elecciones primarias, elaborado por la organización AARP New York, que vela por adultos mayores, los votantes de más de 50 años están listos para definir el futuro de la Alcaldía

El reporte, elaborado junto a Gotham Polling & Analytics, resalta que “durante décadas, los adultos mayores de 50 años han sido los votantes más confiables de la ciudad, representando constantemente el 60% o más del electorado general”, por lo que anticipan que ocurrirá lo mismo en los comicios del 4 de noviembre.

El sondeo realizado entre votantes de ese rango de edad determinó además que casi ocho de cada diez votantes indecisos mayores de 50 años moverán su balanza a favor de un candidato basados en quien se muestre como la mejor opción para manejar preocupaciones que comparten como la falta de asequibilidad, vivienda, seguridad, transporte y atención médica.

“Los votantes mayores de Nueva York son los más confiables de nuestra ciudad, y la historia nos muestra que el voto de los adultos mayores de 50 años constituirá la mayoría del electorado de noviembre”, dijo Beth Finkel, directora estatal de AARP New York.

“Los votantes mayores jugarán un papel decisivo en la elección del próximo alcalde, y están prestando mucha atención”, agregó. “Los candidatos que quieran ganar deben hablar de las prioridades de estos votantes, desde la asequibilidad y la vivienda hasta la seguridad pública, el transporte y cómo hacer que nuestra ciudad sea más habitable para personas de todas las edades”.

Es evidente que los votantes mayores de la ciudad de Nueva York no son un grupo homogéneo, sin embargo los datos dejan ver que la constante es que acuden a las urnas en tasas más altas que cualquier otro grupo de edad.

Sin embargo y de manera curiosa, el reporte, basado en datos oficiales de la Junta Electoral de la Gran Manzana y la encuesta de AARP New York y Gotham realizada en agosto, encontró que el apoyo al asambleísta Zohran Mamdani provino más de los jóvenes. La mayoría de sus seguidores son menores de 50 años, mientras que el 81% del apoyo al exgobernador Cuomo, el 78% al candidato Curtis Sliwa y el 78% de los votantes indecisos eran mayores de 50 años.

El dominicano Freddy Herman, votante mayor de 50 años. Foto Edwin Martínez.

Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

En las calles las opiniones están divididas pues mientras potenciales votantes como Gregorio Mendieta, de 57 años, asegura que votará por el asambleísta Mamdani, “porque representa al pueblo y a la gente con necesidades y no a los ricos y a la clase política que nunca ha hecho nada por los pobres”, el dominicano Freddy Herman asegura que apoya a Cuomo “por la experiencia y porque sabe cómo gobernar”.

Sonia Bueno, originaria de Colombia, y quien afirma que desde el 2000, cuando recibió su ciudadanía no ha dejado nunca de votar, afirma que aunque aun no tiene claro a qué candidato apoyará en las urnas, espera que gane quien gane, no ignoren a los adultos mayores.

“Me duele mucho ver que los viejos son los que más votamos, creyéndole las promesas a los políticos, y somos precisamente la población con más necesidades. Con lo que uno recibe de de Social Security no alcanza para vivir y ojalá tanto Cuomo como Mamdani hagan algo por nosotros”, comentó la ama de casa de 66 años. “Las preocupaciones de los viejos son las mismas de los jóvenes, vivienda barata y segura, comida, transporte, salud y que no haya tanta delincuencia. En eso se debe enfocar el próximo alcalde y en crear un subsidio para los viejos más necesitados. En eso creo que es mejor Mamdani, pero todavía no sé”.

Un detalle destacable que encontró el reporte de AARP es que las primarias, por primera vez mostraron que los votantes menores de 50 años representaron el 51% de la participación, con 146,000 votantes más jóvenes participando en comparación con el 2021.

Este fenómeno, según expertos no puede dejarse de lado, y sería el efecto Mamdani, quien ha logrado motivar a esa parte del electorado, por lo que de salir en masa a votar, otro escenario que pudiera verse en noviembre es que más los jóvenes terminen eligiendo al Alcalde por encima de quienes son mayores de 50.

Votantes mayores de 50 serán definitivos para elegir al próximo alcalde de NYC. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

Otro dato entregado por el informe es que dentro de los nuevos votantes registrados hay aproximadamente 130,000, 62% de ellos demócratas, 29% independientes y 7% republicanos.

“Nuestro análisis deja claro que el aumento sin precedentes de votantes jóvenes —tanto nuevos registros como participantes por primera vez— fue fundamental para la victoria primaria del asambleísta Mamdani. Pero en noviembre se verá un electorado diferente”, afirmó Stephen Graves, presidente de Gotham Polling & Analytics, quien vaticina que los adultos mayores una vez más serán definitivos. “A medida que aumenta la participación, los residentes mayores de Nueva York que históricamente han dominado estas contiendas en votaciones no presidenciales, junto con un bloque creciente de votantes independientes, serán fundamentales”.

Datos