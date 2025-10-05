Carolina Sandoval disfruta Madrid a plenitud: ‘Aquí la vida se saborea con pura gente vitamina’

No es secreto que Madrid es de las ciudades favoritas de Carolina Sandoval, quien llegó hace poco a la capital española por compromisos con ¡Siéntese Quien Pueda!, y, aunque el motivo de su visita es por trabajo, ha tenido también oportunidad de disfrutar.

Como es costumbre, la creadora de contenido publicó en su cuenta en Instagram algunos momentos especiales que ha vivido recientemente.

Por ejemplo, este domingo salió a recorrer Madrid y dijo cómo algunas cosas sencillas la hacen sentir plena. “La felicidad de cruzar la calle un domingo en Madrid, cómoda, ligera de equipaje, comprarme mis flores favoritas, una papaya, una revista Hola! y comer una banana mientras camino… La felicidad y punto, simple, easy, peace”, afirmó.

Carolina Sandoval en Madrid

En otra publicación, se le vio disfrutar de una terraza, con una espectacular vista. En el mensaje, la Venenosa, como también es conocida, indicó: “Madrid me sonríe al atardecer…y entre risas, me envuelve en sus colores y me dice: aquí la vida se saborea con pura gente vitamina”.

Su público ha reaccionado a este viaje, algunos para decirle que se le nota lo mucho que le gusta España y otros para sugerirle un cambio de residencia. “Se nota cuando uno es feliz en un lugar, yo tengo mi lugar especial también, disfruta la vida es bella y única”, “Hermosa y radiante! Madrid embellece el alma. Sigue adelante con esa sonrisa que a tantos molesta”.

Otros indicaron: “Definitivamente Madrid es único y caben todos los acentos”, “A Carolina la noto más calmada me encanta como ese estilo de ella más sofisticado”.

Aunque la venezolana ha afirmado que disfruta de la capital española, tiene muchas razones para seguir en los Estados Unidos, como su trabajo en Univision y su familia.

