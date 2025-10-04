Alexis Gutiérrez asegura que el Club América quedará campeón del Apertura 2025

Las Águilas del Club América se encuentran atravesando un gran momento dentro del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y apuntan a cerrar la fase regular con paso firme tras una semana en la que sumaron un total de siete de los nueve puntos posibles; esto luego de imponerse con autoridad en el Clásico Capitalino contra los Pumas de la UNAM y posteriormente contra el Atlético San Luis.

Estos resultados colocan al equipo actualmente en la tercera posición de la tabla de clasificación del balompié azteca con un total de 24 puntos acumulados y los mantienen como firmes candidatos para avanzar a la Liguilla y luchar por el título de campeón de la Liga MX.

Uno de los futbolistas que vive con intensidad este proceso es el mediocampista Alexis Gutiérrez, quien destacó durante una entrevista ofrecida para Mediotiempo la importancia de mantener la mentalidad ganadora sin caer en excesos de confianza, especialmente en partidos como el que disputarán este sábado en el Estadio Azteca frente a Santos Laguna.

Jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre las Águilas del América y los Pumas de la UNAM, realizado en el estadio Ciudad de los Deportes. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

“Para nosotros es muy importante cada partido sin despreciar ni menospreciar a los demás equipos. Para América es estar en los primeros lugares y en el partido que viene vamos a entrenar todo, saldremos a ganar para darle espectáculo a la gente”, señaló el jugador.

El rival en turno, Santos, llega con un rendimiento irregular y sin la solidez que caracteriza a otros contendientes, lo que coloca a las Águilas como amplias favoritas. Sin embargo, en Coapa insisten en la necesidad de evitar la relajación y sostener la misma intensidad que han mostrado en sus últimos encuentros.

El propio Gutiérrez recordó que hace unas semanas la derrota frente a las Chivas Rayadas de Guadalajara dejó lecciones importantes, sobre todo en el aspecto de la contundencia, aunque el tropiezo ya quedó atrás.

“Pasamos por un buen momento ahora. Yo creo que nos ha ayudado mucho la semana larga, hemos tenido mucha oportunidad de trabajar como equipo, mejorar los detalles. Veo al equipo que es muy fuerte, resiliente. Tienes la confianza de que, si estás abajo en el marcador, hay la confianza de que puedes remontar. Me siento con confianza de saber que podemos con las adversidades”, detalló.

Jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre el Atlético San Luis y las Águilas del América, realizado en el estadio Alfonso Lastras. Foto: Imago7/ Hugo Martinez

Con el torneo acercándose a su recta final, el mediocampista cree que el grupo ha alcanzado un nivel de compenetración clave para aspirar al título gracias a la unión que se vive dentro del vestuario y especialmente por el trabajo que realiza el técnico André Jardine.

“Estamos en un momento donde los que llegamos estamos más adaptados, estamos con la idea que quiere el míster. Veo al equipo muy fuerte, constantemente mejora y con el transcurso del torneo vamos a cerrar muy bien y podemos entregar un buen resultado siendo campeones”, concluyó Gutiérrez.

El camino de las Águilas hacia la Liguilla parece encaminado, y el desafío inmediato será confirmar su favoritismo frente a un Santos que, aunque inestable, podría complicar si América baja la guardia.

