Elizabeth Gutiérrez habla de sus expectativas con La Isla: Desafío Extremo

La actriz mexicana Elizabeth Gutiérrez está muy emocionada por comenzar su participación en el reality show La Isla: Desafío Extremo, que estrena Telemundo este 7 de octubre.

Este regreso de la artista a los realities es muy esperado por la audiencia, pues es una manera de ver en una faceta distinta a la protagonista de exitosas telenovelas como ‘El rostro de Analía’.

Ante la cercanía del lanzamiento de esta producción, contó en una entrevista con el programa Hoy Día, de la cadena Telemundo, cuáles son sus miedos y cómo hará con sus sentimientos al estar lejos de sus hijos, en especial Kiley, a quien le dejó un objeto para esos momentos en los que sienta que le hace falta.

Elizabeth Gutiérrez, en esta conversación con Karina Monroy, se quitó varios accesorios y sus tacones, para ir practicando cuando esté sin muchas cosas en el reality show.

Además, explicó que una de sus principales fobias son las arañas, algo que espera no enfrentar dentro del juego. “Yo me estoy mentalizando en que voy a dormir en la playa, ver las estrellas y tener momentos para reflexionar. Vamos a ver si es así, saliendo te cuento cómo me fue”, comentó.

La Isla: Desafío Extremo: algunos detalles de la competencia

Este reality show de supervivencia, que adapta el formato original “La Isla” del Reino Unido, tiene como característica que combina famosos y desconocidos.

La versión de Telemundo se enfoca en un concepto más puro de supervivencia real y desafío personal.

En el programa hay una lucha constante contra el entorno, el hambre, la sed, el aislamiento, la fatiga y los conflictos interpersonales que surgen de la convivencia bajo presión.

En esta segunda temporada hay cambios importantes, pues no se grabó en Turquía, como la primera edición, sino que se eligió a la República Dominicana como locación. En la conducción estará ahora Javier Suárez Gomís, en sustitución de Javier Poza, quien pasó a estar al frente de La Casa de los Famosos.

