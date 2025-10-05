José María Galeano dice que hará todo lo posible para ganar en La Isla: Desafío Extremo 

Faltan solo días para que llegue la nueva temporada del reality show La Isla: Desafío Extremo y José María Galeano, uno de los participantes más mediáticos confirmados para esta ocasión, dijo que hará lo que sea para llevarse el premio de $200.000 dólares.

Caracterizado por un espíritu competitivo, el actor español que causó revuelo en Top Chef VIP 3, habló con Telemundo de sus proyecciones.

“Si tengo que llevarme los $200.000 dólares y no llevarme ningún amigo, pues no hay ningún problema”, bromeó en la entrevista que le hicieron junto con Julieta Grajales y Mauricio Islas.

José María Galeano habla de La Isla: Desafío Extremo

José María Galeano aseguró que para sobrevivir hará lo que sea, desde comerse un cangrejo, una cucaracha o dormir en donde pueda. “A mí lo que me trae mal es la falta de comunicación con mi gente”, explicó sobre cómo el aislamiento podría hacerle daño en esta oportunidad.

También afirmó que extrañará mucho el vino, pues es algo que no puede faltar en su cotidianidad.

El artista hace unos días publicó en su cuenta en Instagram que este proyecto le tiene muy emocionado. “¡Se viene una aventura única! Me uno a La Isla: Desafío Extremo . Listo para dar espectáculo, ponerme a prueba y vivir una de las experiencias más duras… y a la vez más bonitas de mi vida. Los espero en la nueva temporada el martes 7 de octubre a las 7PM/6C por Telemundo y Peacock. ¡Vamoooooo!”, escribió.

Esta competencia tiene en esta oportunidad varios cambios. Por ejemplo, ya no será grabada en Turquía, sino en República Dominicana, y la conducción estará a cargo en esta oportunidad de Héctor Suárez Gomís.

Sigue leyendo:

· Publican nueva promo del reality show La Isla: Desafío Extremo

· José María Galeano, Mauricio Islas y otros participantes confirmados para La Isla: Desafío Extremo

· Elizabeth Gutiérrez regresa al formato reality show al participar en La Isla: Desafío Extremo