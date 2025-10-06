Yailin La Más Viral sufrió accidente automovilístico en República Dominicana

La cantante dominicana Yailin La Más Viral confirmó en sus redes sociales que tuvo un accidente de tránsito al chocar su McLaren azul contra una pared. En su mensaje, explicó que todo ocurrió luego de salir de la discoteca The World, en Santo Domingo.

“Después de chocar dos veces contra la pared, quedé mal de la espalda y de la cabeza… pero Dios me dio otra oportunidad de vida, y eso es lo que más agradezco”, afirmó en su canal de Instagram.

El accidente de Yailin La Más Viral

En las plataformas digitales había circulado información acerca del choque, pero fue la artista quien habló de la gravedad del asunto. “Casi salgo por la ventana del chofer, pero gracias a Dios y a Gumeza que me pudo jalar, no salí por la ventana”, indicó.

“Estoy en recuperación para volver a estar con ustedes”, dijo la intérprete del tema ‘Bing Bong’.

Yailin La Más Viral no publicó imágenes de su vehículo luego de este incidente, pero por la descripción que dio fue un hecho fuerte.

Algunos usuarios en redes sociales se han mostrado preocupados por la joven y esperan que se recupere pronto para seguir haciendo música y presentándose en shows. “Gracias a Dios no fue grave, pronta recuperación a Yailin, te amamos”, “Dios siempre me la cuide de todo mal y pronta recuperación”, “Que le baje a su aceleramiento es lo que Yailin tiene que hacer. Que andar presumiendo carros y lujos no deja nada bueno”.

Otros usuarios comentaron: “La importancia de llevar cinturón puesto”, “Gracias a Dios no fue grave, pronta recuperación a Yailin, te amamos”.

