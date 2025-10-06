¿Se retira? LeBron James anunciará “la decisión de todas las decisiones” este martes

LeBron James, estrella de los Los Ángeles Lakers, revoloteó las redes sociales este lunes al anunciar que este martes realizará “la decisión de todas las decisiones”, sin dar más detalles sobre su significado. El mensaje ha desatado una ola de especulaciones sobre su futuro en la NBA, justo cuando el jugador está a pocos meses de cumplir 41 años.

“La decisión de todas las decisiones. 7 de octubre. 12.00 EST (hora del Este). #TheSecondDecision”, escribió LeBron en sus redes, acompañando el texto con un video que remite a su famosa decisión de 2010, cuando anunció en un programa especial de ESPN su fichaje por los Miami Heat, tras su salida de los Cleveland Cavaliers.

El veterano alero, cuatro veces campeón de la NBA, se alista para disputar la temporada número 23 de su carrera, una cifra sin precedentes en la historia de la liga. Ningún otro jugador ha permanecido tanto tiempo en el más alto nivel del baloncesto profesional.

La publicación de LeBron hizo resurgir las teorías entre fanáticos y medios. Muchos se preguntan si este martes podría anunciar su retiro definitivo, su salida de los Lakers o incluso un nuevo proyecto fuera de las canchas.

Sea cual sea la revelación, el mensaje etiquetado como #TheSecondDecision promete ser otro momento histórico en la carrera del “King James”.

