Las mejores ofertas del Día Nacional del Taco en Taco Bell, Del Taco y más

A partir de 2024, el Día Nacional del Taco en EE. UU. (National Taco Day) se celebra oficialmente el primer martes de octubre. Este cambio, impulsado por Taco Bell, busca alinear la festividad —que antes caía el 4 de octubre— con el popular “Taco Tuesday” semanal, maximizando así las promociones y el consumo. Creada originalmente en 2009 para celebrar la herencia gastronómica mexicana, la nueva fecha garantiza que la fiesta de ofertas siempre caerá en el día ideal para disfrutar de tacos.

Taco Bell

El promotor del cambio del Día Nacional del Taco, fue la cadena Taco Bell, que para esta celebración ofreciendo una camiseta y $160 para tacos.

1. Recompensas los primeros 25,000 miembros que las reclamen de las 23:59 de hoy.

Camiseta Exclusiva del Día Nacional del Taco: Es un obsequio físico de edición limitada que solo recibirán los más rápidos en reclamarlo.

Un Año de Taco Tuesdays ($160): Esta es la recompensa más grande. Significa que, en lugar de recibir un taco gratis cada martes, te dan una tarjeta de regalo de $160. La cadena calcula que con ese monto puedes costear tus tacos para un “Taco Tuesday” durante un año.

2. Oferta para todos los usuarios de la App

Esta es una oferta más sencilla, disponible para todos los que ordenen exclusivamente a través de la aplicación hoy.

Oferta: Obtén $5 de descuento en un Taco Party Pack.

DoorDash: Oferta de compra uno y lleva el segundo gratis (buy-one-get-one-free) en tacos para entregas a domicilio.

Postre especial: El Tacolate (cono de waffle con helado de canela y chile ancho) de vuelta, en colaboración con Salt & Straw.

Del Taco

Del martes 7 al jueves 9 de octubre para los pedidos de app Del Yeah! Rewards o pedir en deltaco.com con una compra mínima de $10 pueden obtener The Del Taco gratis. Entrega a domicilio gratuita todos los fines de semana de octubre (viernes a domingo) para los miembros de Del Yeah! Rewards.

Más ofertas y promociones

Las cadenas de comida rápida y algunas marcas ofrecen descuentos que se detalla a continuación, según USA Today:

El Pollo Loco: Los miembros de Loco Rewards pueden conseguir tres tacos de pollo por $5 (pueden ser mixtos). Oferta canjeable diariamente hasta el 7 de octubre.

Los miembros de Loco Rewards pueden conseguir tres tacos de pollo por $5 (pueden ser mixtos). Oferta canjeable diariamente hasta el 7 de octubre. Jack in the Box: Dos tacos gratis con un pedido mínimo de $1 para miembros de Jack Pack Rewards.

Dos tacos gratis con un pedido mínimo de $1 para miembros de Jack Pack Rewards. Laredo Taco Company (7-Eleven) : Oferta de taco de almuerzo al 2×1 (buy-one-get-one-free).

: Oferta de taco de almuerzo al 2×1 (buy-one-get-one-free). Taco John’s: Taco gratis en tu próxima visita al gastar $5 y escanear la app (canjeable dentro de dos semanas).

Taco gratis en tu próxima visita al gastar $5 y escanear la app (canjeable dentro de dos semanas). Nestlé : Oportunidad de ganar un kit de edición limitada para hacer “Tacos de Galleta” de Toll House (25 ganadores iniciales a las 2 p.m. ET).

: Oportunidad de ganar un kit de edición limitada para hacer “Tacos de Galleta” de Toll House (25 ganadores iniciales a las 2 p.m. ET). Old El Paso: Reembolso en puntos Fetch por la compra de taco shells (suaves o duros) al enviar el recibo el 7 de octubre a través de la app Fetch rewards. También un concurso para ganar una estancia en un rancho. Ortega: Lanzamiento de los nuevos Taco Shells sabor Cheez-It.

